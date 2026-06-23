12 posebnih doživetij v Noči muzejev 2026 v Budimpešti in okolici

20. junija 2026 se bodo vrata muzejev v Noči muzejev ponovno odprla, da bi za eno noč osvetlili vrednote preteklosti in sedanjosti. Iz programa dogodka smo za vas izbrali nekaj resnično posebnih stvari iz Budimpešte in okolice. Delavnice, predstave, koncerti, vodeni ogledi, plesna dvorana – vsakdo lahko najde nekaj zase!

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Plešimo! – Ure grških plesov v Etnografskem muzeju

Med Nočjo muzejev bo poleg razstav v prostorih Etnografskega muzeja pomembno vlogo igral tudi ples. V grški plesni dvorani, ki jo vodita Athina Papadimitriu in Elektra Magyar, se lahko seznanite s svetom običajnih grških plesov. Med programom se lahko pridružite plesu s preprostimi koraki, hkrati pa doživite skupno izkušnjo plesa v krogu.

Body Walk – performans Juliena Klopfensteina v Muzeju likovnih umetnosti

Ob Noči muzejev bo francoski koreograf in performer Julien Klopfenstein s performansom, specifičnim za posamezno lokacijo, prevzel prostore Muzeja likovnih umetnosti. Kiparsko telo, ki je nenehno v gibanju, hodi in naseljuje muzejske prostore kot prikazen. Njegovi občutljivi in hipnotični plesni gibi vstopajo v dialog z muzejsko zbirko in arhitekturo.

Sitotiski iz kuhinje – tiskanje na ploščati film z Gézo Selmeczijem // Zbirka tekstila Goldberger

Pod vodstvom mojstra filmskega tiska Géze Selmeczija in s pomočjo zgodovinarke-muzeologinje Regine Varga-Kalló se lahko seznanite z vznemirljivo tehnično zgodovino in najbolj varovanimi skrivnostmi filmskega tiska.

Gastronomija v slogu Adyja // Spominski muzej Ady

Med letošnjo Nočjo muzejev Spominski muzej Ady vabi obiskovalce na kulinarično potovanje skozi čas okoli hiše Endreja Adyja in jih vodi v del gastronomije, ki ga je doživel pesnik. Naši obiskovalci se lahko seznanijo z najljubšimi jedmi Endreja Adyja, dobijo vpogled v njegove kavne in pivske navade ter dobijo vpogled v trenutke priprave hrane ali prehranjevanja. Med vodenimi ogledi se Andrea Borbás pogovarja s Krisztiánom Nyáryjem.

Persimulacijska igra na Metropolitanskem sodišču

Persimulacijska igra temelji na resničnih dogodkih in je realizirana s sodelovanjem Centra za boj proti terorizmu (TEK). Vloge igrajo sodniki, sodni tajniki, risarji in drugi strokovnjaki Metropolitanskega sodišča. Ob koncu predstave lahko občinstvo postavlja vprašanja tudi osebju TEK-a in sodišča.

KEMOGRAM – delavnica fotolaboratorija v muzeju Kiscelli

Bi radi izvedeli več o kemikalijah, s katerimi so delali fotografi? Ali imate radi magijo in ustvarjanje? Potem je to pravi kraj za vas! V povezavi z razstavo Urbana krajina 1974–1989. Progresivne fotografije iz Budimpešte lahko dobite majhen vpogled v skrivnosti dela v analognem fotolaboratoriju. Ustvarite lahko nov črno-beli svet, pokrajino, ki bi jo radi postavili celo v staro urbano okolje.

Delavnica animacije – Vasarely Don’t Go Home! // Millenium House

Med delavnico se lahko udeleženci seznanijo s tehniko animacije z izrezovanjem papirja, pri čemer kot navdih uporabijo geometrijske oblike in optične igre Victorja Vasarelyja. Med delavnico lahko vsakdo v približno 20 minutah ustvari svojo kratko animacijo, dolgo nekaj sekund. Delavnica je odprta za vse starosti, predhodne izkušnje z animacijo niso potrebne.

Koncert Henri Gonzo and the Paper Kites na pokopališču Fiumei út

Drugi album Henri Gonzo and the Paper Kites, Vízszemű Giík, se še globlje kot prvi album poglablja v lepote madžarskega jezika. Navdih črpa iz poezije, likovne umetnosti ter fizičnih in duhovnih potovanj članov. Pustolovščine se odvijajo v parkih skulptur, na rečnem bregu, na morju, na pokopališču, v noči, v preteklosti in sedanjosti.

Koncert Mistrála na gradu Vajdahunyad

Vabljeni na posebno poletno večerno glasbeno doživetje v kapeli Jáki: uglasbene pesmi, ljudsko navdihnjene melodije in trenutki potopitve se bodo srečali na koncertu ansambla Mistrál od 22.30 dalje.

Streljanje z laserjem na ulici Teve

Program je vključeval simulirano streljanje pod vodstvom inštruktorjev streljanja BRFK, kjer ste lahko preizkusili svoje znanje s simulacijo realističnega orožja, spoznali pa ste lahko tudi, kako inštruktorji streljanja policijo usposabljajo in pripravljajo na strelišču.

Glasba po izbiri in slikanje s svetlobo v muzeju na prostem Szentendre

V muzeju na prostem Szentendre vas čakajo južnoslovanski in molvaški ples, David Yengibarian, koncert Vudu Jabba in čudovito slikanje s svetlobo.

Muzejska noč v delavnici Etyeki

V delavnici Etyeki vas čakajo odprtje razstave, koncert kvarteta Makám, plesišče z ansamblom Dunazug in kres kresne noči.