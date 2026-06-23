Brezplačni koncerti polepšajo poletne večere v enem najlepših parkov prestolnice

Kaj je boljšega načina za zaključek in začetek vročega poletnega tedna kot z brezplačnim koncertom v prijetnem vzdušju?

Eden najlepših parkov prestolnice to poletje gosti brezplačne koncerte za tiste, ki se želijo okrepiti z glasbo. Park Szent István, ki se nahaja v Újlipótvárosu v 13. okrožju, vas vabi na pet brezplačnih koncertov v poletnih večerih, kjer bodo od nedelje do nedelje nastopili priznani izvajalci in skupine.

Tisti, ki bodo leta 2026 popestrili poletne večere v parku Szent István:

21. junij: Boglárka Csemer »Boggie« in Gábor Antal – Amour Parisien

5. julij: Iván Kamarás in Lóránt Csorba (igrata Lóci) – Fájndájning

19. julij: László Kollár-Klemencz in Gabi Hámori – »Če bi lahko videl tvoj obraz, ko se zvečeri«

2. avgust: Komorni orkester Ferenc Liszt – Osvežilne melodije v poletnem večeru

16. avgust: Erika Sajgál in István Kovács – Ljubiti, dokler ne znoriš

Občasno se bodo v parku 13. okrožja ob 19. uri slišale melodije različnih žanrov. Popolna programska možnost za vse, ki si želijo, da bi glasba pozlatila nedeljske večere in pretihotapila kulturo v vsakdanje življenje.