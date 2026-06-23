Brezplačni koncerti na prostem bodo poleti 2026 poživili Kossuthov trg

Letos bo brezplačna koncertna serija Tér-Zene Kossuthov trg napolnila s posebnimi glasbenimi doživetji.

Serija dogodkov Tér-Zene ponuja raznoliko glasbeno doživetje z 9 koncerti na prostem do konca poletja: v program bodo vključeni tudi madžarska ljudska glasba, klasični zimzeleni hiti, priljubljene operne predstave, baročne melodije, akustične priljubljene skladbe.

Prva postaja koncertne serije je 20. junij 2026, ko bo koncert, ki se začne ob 20.30, občinstvo očaral s skupnim koncertom saksofonista St. Martina in Nikolett Füredi, umetnice Operetnega gledališča.

Julija in avgusta lahko uživamo v poletnih večernih koncertih ob četrtkih od 17. ure dalje v najlepši stavbi v prestolnici.

Koncerti Free SPACE MUSIC v letu 2026:

Sobota, 20. junij, 20.30–21.30: Skupni koncert skladatelja, saksofonista St. Martina in Nikolett Füredi, umetnice Operetnega gledališča

Četrtek, 2. julij, 17.00–18.00: Koncert velikega orkestra Pénzügyőr

Četrtek, 9. julij, 17.00–18.00: Koncert komornega orkestra Musica Felice. Priljubljene operne in operetne arije, lahka baročna glasba z umetniki Opere

Četrtek, 16. julij, 17.00–18.00: Gabi Gubás in njegov orkester

Četrtek, 23. julij, 17.00–18.00: Pesem palisandra – Dva edinstvena madžarska instrumenta in njuna odlična madžarska solista, koncert klarinetista in tárogatóista Zoltána Erdőa ter cimbalista Jenőja Lisztesa

Četrtek, 30. julij, 17.00–18.00: Koncert Budimpeštanske filharmonične družbe – trio klavir-viola-klarinet s pevcem solistom

Četrtek, 6. avgust, 17.00–18.00: LGT Zenevonat – akustična formacija Jánosa Karácsonyja in Gáborja Heincza

Četrtek, 13. avgust, 17.00–18.00: Big Band orkestra Zakladniške straže koncert

Četrtek, 27. avgust, 17.00–18.00: Nastop kvarteta rogov Danubia