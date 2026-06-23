Brezplačni koncerti na prostem bodo poleti 2026 poživili Kossuthov trg

Letos bo brezplačna koncertna serija Tér-Zene Kossuthov trg napolnila s posebnimi glasbenimi doživetji.
Serija dogodkov Tér-Zene ponuja raznoliko glasbeno doživetje z 9 koncerti na prostem do konca poletja: v program bodo vključeni tudi madžarska ljudska glasba, klasični zimzeleni hiti, priljubljene operne predstave, baročne melodije, akustične priljubljene skladbe.
Prva postaja koncertne serije je 20. junij 2026, ko bo koncert, ki se začne ob 20.30, občinstvo očaral s skupnim koncertom saksofonista St. Martina in Nikolett Füredi, umetnice Operetnega gledališča.
Julija in avgusta lahko uživamo v poletnih večernih koncertih ob četrtkih od 17. ure dalje v najlepši stavbi v prestolnici.
Koncerti Free SPACE MUSIC v letu 2026:
Sobota, 20. junij, 20.30–21.30: Skupni koncert skladatelja, saksofonista St. Martina in Nikolett Füredi, umetnice Operetnega gledališča
Četrtek, 2. julij, 17.00–18.00: Koncert velikega orkestra Pénzügyőr
Četrtek, 9. julij, 17.00–18.00: Koncert komornega orkestra Musica Felice. Priljubljene operne in operetne arije, lahka baročna glasba z umetniki Opere
Četrtek, 16. julij, 17.00–18.00: Gabi Gubás in njegov orkester
Četrtek, 23. julij, 17.00–18.00: Pesem palisandra – Dva edinstvena madžarska instrumenta in njuna odlična madžarska solista, koncert klarinetista in tárogatóista Zoltána Erdőa ter cimbalista Jenőja Lisztesa
Četrtek, 30. julij, 17.00–18.00: Koncert Budimpeštanske filharmonične družbe – trio klavir-viola-klarinet s pevcem solistom
Četrtek, 6. avgust, 17.00–18.00: LGT Zenevonat – akustična formacija Jánosa Karácsonyja in Gáborja Heincza
Četrtek, 13. avgust, 17.00–18.00: Big Band orkestra Zakladniške straže koncert
Četrtek, 27. avgust, 17.00–18.00: Nastop kvarteta rogov Danubia