6 prijetnih kotičkov za posedanje na bregu Donave za prijetne poletne večere

Poleti v mestu skoraj ni prijetnejšega kotička kot breg Donave, kjer se lahko ob prihodu takoj prepustimo brezskrbnemu občutku. Zdaj smo vam od Népszigeta do jezu Kopaszi prinesli te prijetne kotičke za posedanje na bregu Donave, kjer si lahko privoščite ne le okusen prigrizek ali dva, temveč tudi čudovit razgled na breg Donave.

Slon v kitu

Razgled s promenade na trgu Fővám bi lahko celo uradno razglasili za eno najlepših panoram prestolnice, ki jo lahko občudujemo s terase Slona v kitu. Na drugi strani reke so vidni Tehniška univerza, Gellértov hrib za Mostom svobode in silhueta gradu Buda v daljavi, a vseeno je vredno za nekaj trenutkov usmeriti pogled proti našim krožnikom. Navsezadnje lahko v Elefántu najdemo vse, kar si lahko zaželijo le lačne duše: tukaj nas čakajo neapeljske pice z mehurčkastim robom, čudeži žara iz dimnika, hamburgerji, lahke solate, predjedi v italijanskem slogu in jedi z žara. Sprostitev ob Donavi pa lahko v Elefántu kronamo z različnimi koktajli in glasbo.

1096 Budimpešta, Fővám tér 11-12.

Fruska Bistro

Eden najstarejših članov jezu Kopaszi je Fruska Bistro, katerega notranjost nas hkrati spominja na Provanso in vzdušje madžarskih gostiln. Eno je gotovo, oboje se tako harmonično ujemata, da se tukaj nad vzdušjem nikoli ni mogoče pritoževati. Hrbtenica jedilnika v bistroju so madžarske jedi, a na nekaj mestih se pojavljajo tudi italijanski in ameriški vplivi, tako da lahko izbiramo tudi med različnimi hamburgerji in testeninami. In čeprav se lahko z terase Fruska naslajamo z valovi Donave, nam bodo, če bi želeli razgled uživati še od blizu, priskrbeli tudi košaro za piknik za doživetje ob vodi.

1117 Budimpešta, Kopaszi-gát 13.

Stric Nap

Težko bi bili bližje miru, ki sprošča vsak delček nas, kot na trgu ob Donavi za stric Napom. Sproščamo se v vrečah za sedenje, valovi Donave se nam valijo ob nogah, naša srca so polna luči sončnega zahoda, naše brbončice pa razvajajo dobrote ulične hrane. Navsezadnje se lahko pri stric Napu prepustimo vsem svojim krivim užitkom: NapDog, quesadille, burgerji, hermelin in številne druge dobrote vas čakajo poleg kraft piv, koktajlov, vin in različnih osvežilnih pijač.

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos üdülőpart 9.

Viadukt Bár

Na odseku spodnjega peštanskega nabrežja med Verižnim mostom in Elizabetinim mostom lahko prebivalci prestolnice od začetka maja uživajo v programih prijetnega Viadukt Bára. Nabrežje spremlja osupljiva panorama visokokakovostnih, brezplačnih dogodkov, med katerimi glasba, umetnost in kultura dobijo prostor v vseh mogočih količinah. V notranjosti Viadukta potekajo različne razstave likovne umetnosti in fotografij, organizirajo pa se tudi vznemirljive, nenavadne delavnice. Sprostitev na bregu Donave pa dopolnjujejo božanske osvežilne pijače.

1052 Budimpešta, Pesti alsó rakpart

Perem

V divji, romantičen svet poplavnih ravnic se lahko potopimo v enem najbolj atmosferskih, živahnih gastropubov na Népszigetu, kjer vrste svetilk, postavljenih na obali, prikličejo kresničke, mi pa se lahko drzno pozabimo nase v eteričnem razgledu, ki se razprostira pred nami. Ko vstopimo v to majhno oazo, skoraj ne moremo imeti večje težave kot izbira hrane in pijače. Če je naš cilj potešiti lakoto, potem bodo v Peremu različni langosi zadnja postaja, lahko pa poskusimo tudi palačinke, giros ali hrustljavo, s čilijem ocvrt oslič. Izkušnjo pa lahko dopolnimo z različnimi pivi, koktajli, špricerji ali limonado.

1044 Budimpešta, Népsziget

Kabin

Zaklad Népszigeta je tudi Kabin, znan po svojih pisanih jadrih, kjer se težko dolgočasite. Poleti ponujajo pisane programe, od joge ob sončnem zahodu do delavnic in glasbenih dogodkov. Dobro vzdušje in čudovit razgled sta samoumevna, potrebujete le mizo, da si lahko privoščimo zavitke, omake, hamburgerje, pečene klobase in solate, ko obiščemo Kabin.

1044 Budimpešta, Népsziget