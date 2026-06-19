Mesto kraljic praznuje poletje s svetovnimi zvezdami in živahnimi festivali

Mesto kraljic je zaradi sproščenega vzdušja, zgodovinskih in kulturnih vrednot ter bližine slikovitega Blatnega jezera privlačna destinacija v vsakem letnem času.

Veszprém si zasluži pozornost tudi zaradi svojih prijetnih specializiranih kavarn, lokalov za pozni zajtrk in streh. Poletna mrzlica za nekaj časa daje tudi mestnemu vsakdanjemu življenju nov ritem, saj se v tem obdobju še naprej prekrivajo pomembni programi.

V okviru pisanega festivalskega programa bo eden najbolj priljubljenih dogodkov za družine, lutkovni festival Kabóciádé, med 26. in 28. junijem napolnil Veszprém z življenjem. Dogodek bo tri dni navduševal mesto s pravljicami, kjer bodo tako mlade kot stare pričakale lutkovne predstave in ustvarjalne dejavnosti, ki bodo ustvarile pravo poletno vzdušje.

Od 15. do 18. julija se bodo na odru Historia Kert v okviru VeszprémFesta povzpele svetovne zvezde, med katerimi so Kraftwerk, Beth Hart, Juanes in Pink Martini, hkrati pa bo na trgu Óváros tér potekalo tudi veliko kakovostnih dogodkov.

Vzdušje poletnih večernih druženj bo dopolnil festival Rozé, Rizling & Jazz, ki bo potekal od 10. do 19. julija, kjer bodo sprostitev dopolnile balatonske vinarije in jazz koncerti, obdani z lučmi, ki ustvarjajo intimno vzdušje.

Program bo med 23. in 25. julijem obogatil festival ulične glasbe Veszprém, ki bo vijugaste mestne ulice in trge spremenil v prizorišča koncertov v živo. Vzdušje zabav, ki se bodo raztezale v noč, bodo ustvarjali madžarski in mednarodni ulični glasbeniki, akustične produkcije in improvizirane jam session.

Gyárkert v Veszprému poskrbi tudi za nepozabne poletne večere ob Blatnem jezeru, kar letos znova dokazuje, da najboljše zabave niso omejene le na prestolnico. Zunanje koncertno prizorišče s 5000 sedeži od junija do septembra pozdravlja dopustnike z velikimi koncerti in zabavami, na katerih nastopajo izvajalci, kot so Kispál in Borz, Kowalsky in Vega, TNT in Beton.Hofi. Z mednarodnega področja bo Gyárkert to poletje na svojem odru gostil ameriški elektronski duo Thievery Corporation.

Več informacij o poletnih programih, festivalih in znamenitostih v mestu kraljic najdete na spletni strani Tourinform Veszprém s klikom tukaj.