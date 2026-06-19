Blatno jezero se obarva vijolično: več kot 20 čudovitih polj sivke in čudovitih sprostitvenih vrtov za poletje 2026

Vijolično obzorje, polno sivke, lahko občudujete na več kot 20 lokacijah okoli Blatnega jezera: družinski nasadi sivke, panoramska cvetlična polja in pravljični sprostitveni vrtovi vas čakajo le streljaj od Blatnega jezera!
Sivka na severni in južni obali Blatnega jezera
Polja sivke na severni obali
Apatsági Majorság, Tihany
Eau de Tihany – Tihany Lavender Manufactory
Posestvo Lavender bratov Férhezli, Badacsonytomaj
Káli Lavender, Köveskál
Kálikert Lavender, Salföld
Lavender Tihany Lavender Field
Sivka na hribu Papucs, Kehidakustány
Labirint sivke, Aszófő
Lavender Porta, Kékkút
LevenduLand, Nemesvita
Levendárium Dörgicsei Lavender Major
MagyarProvence Lavender Estate, Monoszló
Szent Balázs-hegyi Lavender, Balatoncsicó
Manufaktura sivke Szent György-hegyi, Kisapáti
Tagyoni majhna sivka
Tihany Ancient Lavender
Vrtovi sivke na južni obali
Balatonska sivka, Szőlősgyörök
ÉnKertem Siófok
Dolina zakladov, Bálványos
Park tulipanov in sivke Kőröshegy
Dolina sivke Ozora
Kmetija Lavendulás Dám, Nyim
Melindula Lavender, Balatonszentgyörgy