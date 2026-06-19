Velika sladoledna turneja 2026: 10+ fantastičnih sladoledarnic v Budimpešti in okolici za to poletje

Končno je prišel čas v letu, ko si lahko tako mladi kot stari privoščijo nekaj okusnih kepic. Ozrli smo se naokoli, da bi videli, katere bodo to sezono najljubše: tukaj je več kot deset sladoledarnic v Budimpešti in okolici, ki jih je vsekakor vredno obiskati leta 2026!

Áfonya Fagyizó

V bližini jezera Feneketlen, na trgu Kosztolányi Dezső, se lahko od leta 2018 osvežite s sladicami Áfonya Fagyizó. Družinsko vodena sladoledarna daje velik poudarek kakovosti, ves sladoled pa je narejen lokalno z uporabo najboljših sestavin. V njihovi ponudbi približno 50–60 okusov lahko najdete ne le klasike, temveč tudi vznemirljive, tortam podobne kreacije, kot sta Őrség zöld aranya ali tejrizs. Absolutni zmagovalec te sezone je francoska sladoledna! Seveda ne bo manjkalo novih izdelkov, zato se vedno splača ustaviti na nekaj kepic umetniških dobrot.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 82.

Azúr Fagyizó

Azúr Fagyizó že od leta 2014 v osrčju Újlipótvárosa izdeluje vrhunski umetniški sladoled. Kot vsako leto, tudi letos igrajo glavno vlogo tradicija, inovacije in skrbno izbrane sestavine, vsaka kepica pa je narejena po njihovem lastnem receptu. Ni le velik favorit domačinov: industrija jih je prepoznala z več nagradami! Še posebej so ponosni na 2. mesto na nacionalni ravni v Street Kitchen Guide 2025/2026. Ni čudno, saj imajo 12 let izkušenj in več kot 300 okusov, ki jih lahko poskusite v njihovih dveh lastnih trgovinah in prek naših partnerskih prodajalcev.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 33/B | 1133 Budimpešta, Kárpát utca 52.

Balatoni Fagyizó

Ikonična sladoledarna 18. okrožja, Balatoni Fagyizó, ljubitelje sladoleda pozdravlja že od leta 1989. Družinsko podjetje zdaj vodi druga generacija: brata Dániel Sárosi in Gergely Sárosi, ki sta odraščala za pultom sladoleda. Seveda imajo poleg klasičnih tudi bolj vznemirljive kombinacije okusov: ena njihovih najbolj znanih specialitet se imenuje Tripla Pistachio in navdušuje sladkosnede s tremi različnimi teksturami pistacij. Najdete lahko tudi kreativne okuse, kot sta rižev puding s cimetom in limoncellom ali sirova torta z ananasom in breskvami, ki je še bolj posebna s čilijevimi kosmiči. Poskusite jih lahko na treh lokacijah v okrožju – na ulicah Üllői in Halomi ter na ulici Vezér!

1181 Budimpešta, Üllői út 385. | 1182 Budimpešta, Halomi út 33. | 1188 Budimpešta, Vezér utca 43.

Sladoledarna Diamante

Strast in strokovno znanje gresta v Diamanteju z roko v roki, kjer bi glavno vlogo lahko imel le kakovosten sladoled. Sladoledarna, znana tudi po prijazni storitvi, si je od odprtja leta 2013 pridobila veliko bazo oboževalcev in s številnimi različnimi okusi vabi sladkosnede na Gazdagrét. Mascarpone z baziliko in mangom, bela čokolada s klinčki in češnjevo kremo, pistacija stracciatella, dubajska karamelna krema in to je le nekaj od številnih novih izdelkov, v katerih lahko uživate to sezono!

1112 Budimpešta, Rétköz utca 47/B

Kolibri Budimpešta

Na ulici Lánchíd utca, pod Budimskim gradom, se je našla sladoledarna, ki jo morate obiskati, in vas v to ikonično območje Budimpešte vabi s svojimi ročno izdelanimi, nagrajenimi cmoki. Matično podjetje Kolibri ima sedež v Avstriji, kjer so uspešni že vrsto let. Njihove sestavine pridobivajo od lokalnih proizvajalcev, zato je izbira pogosto odvisna od sezonske ponudbe – poleg klasičnih in posebnih okusov lahko v majhni trgovini najdete tudi sladoledne specialitete brez sladkorja in veganske sladolede. To poletje jih bo zagotovo vredno poskusiti!

1013 Budimpešta, Lánchíd utca 11.

Erdős és fiai

Erdős és fiai si je že nekaj let zagotovil mesto na gastronomskem zemljevidu 11. okrožja in izdelovanje sladoleda povzdignil v pravo umetnost. Skoraj štirideset različnih specialitet navduši goste tukaj: samo tukaj v Budimpešti lahko najdete sladoled s čilijem in limeto ter medom, sladoled s kokosom, malinami in pasijonko, vijolicami, pistacijami in roséjem, če naštejemo le nekaj specialitet. Zaradi njih se splača obiskati trg Etele!

1115 Budimpešta, Etele tér 3.

Faller Cukrászda

Sladkokrvni prebivalci 16. okrožja težko potrebujejo posebno predstavitev Faller Cukrászda. Družinsko vodena slaščičarska delavnica, ki sta jo ustanovila József Faller in njegova žena Kati, je od odprtja leta 1984 steber okrožja. Sladoled je tukaj poleti glavna atrakcija in zagotovo boste našli svoje najljubše okuse v ponudbi: slani karamel, jagodni jogurt, kremna pistacija, dominikanska čokolada in celo cmoki, navdihnjeni z Bailey’som, vam bodo pomagali preživeti vročino to poletje. Če imate res čas, ga prosite v kozarcu! Osvežilno sladico si lahko privoščite tudi na terasi, če pa imate raje mizo v zaprtih prostorih, si lahko privoščite sladoled v prijetnem in mirnem okolju.

1164 Budimpešta, Tabódy Ida tér 2.

Trgovina in kavarna Füge

Pravljična trgovina le streljaj od Citadele čaka gurmane – še posebej ljubitelje sladoleda. S prihodom prvih sončnih žarkov se je pult Füge znova napolnil z vrhunskimi, edinstvenimi sladoledi, kar 24 različnimi vrstami. Na primer, tu je sorbet iz bučnih semen, posut z jagodičevjem, ki je leta 2024 osvojil nagrado Sladoled leta, poleg ikoničnih cmokov pa so na voljo tudi specialitete: yuzu, kremni, banana-naga, če naštejemo le nekatere. Zahvaljujoč zunanjim sedežem je to idealen kraj za počitek, če se sprehajate po hribu Gellért, po besedah rednih gostov pa je celo kava odlična.

1016 Budimpešta, Szirtes út 19.

Gelati Budimpešta

V Örs vezér tere lahko najdete kopico senzacionalnih sladic, zahvaljujoč Gelati, ki ljubitelje sladoleda čaka na obeh nadstropjih Árkáda. Njegova zgodovina se je začela leta 2002 z odprtjem trgovine, italijanska družina lastnikov pa je ponosna, da že druga generacija utira pot Gelati. Sladoled izdelujejo vse leto, ne glede na letni čas, po lastnem receptu. V njihovi ponudbi so tudi slastni lončki, ki jih gostom ponujajo s sadjem, semeni in različnimi posipami. Če vse to ne bi bilo dovolj, ste lahko izbirali tudi med tortami, pitami, kavnimi specialitetami, sendviči in različnimi osvežilnimi pijačami – s prihodom zime pa bodo v središču pozornosti vaflji in palačinke.

1106 Budimpešta, Örs vezér tér 25. (Arkada, 1. nadstropje – velika trgovina, 1. nadstropje – pult s sladoledom)

Gelateria Pomo D’oro

Tradicionalna italijanska slaščičarna in sladoledarna na ulici Arany János, ki tihotapi dolce vita v cmoke le nekaj korakov od trga Szabadság. Lokal, ki pripada družini Trattoria Pomo D’oro, izdeluje sladolede iz vrhunskih italijanskih sestavin z visoko stopnjo strokovnega znanja. Poleg klasičnih italijanskih okusov ponudba vključuje tudi različice brez sladkorja in glutena, vključno s specialitetami, kot je Fior di latte. Posebno pozornost posvečajo nenehnemu obnavljanju, izpopolnjevanju okusov in ustvarjanju novih kreacij. Popolna izbira za vse, ki bi radi podoživeli nepozabne, sladke trenutke italijanskih počitnic!

1051 Budimpešta, Arany János utca 12.

Fresh Garden

Nekaj se strinja o okrožju iz 18. stoletja: če ste v bližini, preprosto morate obiskati Fresh Garden. Znani gastropub – kjer to osvežilno sladico poleti pripravljajo že 39 let – je ikonična točka na Béke tér, v toplih mesecih pa odpre tudi svoj vrt, če se želite namestiti s svojim lijakom ali celo spiti koktajl. Sladice seveda izdelujejo sami, poleg klasičnih okusov pa so na voljo tudi posebne kreacije, različice brez mlečnih izdelkov in sladkorja. Ni čudno, da je to v Pestszentimreju postalo pravi koncept!

1185 Budimpešta, Nagybánya utca 5.

Sladoledarna Sissi, Gödöllő

Če ste pravi ljubitelj sladoleda, je Gödöllő prav tako vreden obiska, saj lahko ikonično sladoledarno Sissi najdete na dveh lokacijah: v Átriju Üzletház in v Twist by Sissi, kjer lahko uživate v klasični izkušnji zvitega sladoleda vrhunske kakovosti. Sladoledi Sissi so narejeni iz skrbno izbranih, pravih sestavin – pravega sadja, prave čokolade, smetane in drugih visokokakovostnih sestavin. Poleg tradicionalnih priljubljenih vas čakajo tudi kreativne, nagrajene kombinacije okusov, sladoledi z veliko sadja, veganski in brezglutenski sladoledi: retro favorita, torej kremastega, zvitega sladoleda, najdete v Twist by Sissi!

2100 Gödöllő, Gábor Áron utca 2-10. (Átrium Üzletház) | 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.