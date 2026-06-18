Doživite retro občutek Budimpešte v juniju z vožnjo s kabrioletom

Potovanje skozi čas po Budimpešti se nadaljuje tudi junija, saj nostalgični avtobusi znova naseljujejo mestne ceste in železnice ter ponujajo posebno izkušnjo ne le ljubiteljem prevoza.

Ob sobotah vozi tramvaj N2 vzdolž ikonične panorame peštanskega nabrežja, ob nedeljah pa se lahko v preteklost odpravite na liniji N19 na budimski strani. Vikend programe dopolnjuje nostalgični avtobus N4, s katerim se lahko s klasičnim Ikarusom peljete po progi med Zuglójem in Zugligetom.

V mesecu se bo pojavilo več posebnosti: kabriolet Ikarus je spet v uporabi in ponuja pravo poletno izkušnjo s svojim edinstvenim vzdušjem, na rojstni dan zobatega vlaka pa vas bo nostalgično potovanje popeljalo na goro. Ponudba vključuje tramvaje, stare več kot sto let, legendarne bengalke in redke tipe vozil, ki so bili nekoč del vsakdanjega življenja v prestolnici.

Vozovnice za nostalgične poti lahko kupite v aplikaciji BudapestGO ali na kraju samem.