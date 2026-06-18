Brezplačni jazzovski večeri to poletje poživijo eno najlepših ulic v 13. okrožju

Poletje se začne z jazzovskimi melodijami na enem najbolj atmosferskih kotičkov v Újlipótvárosu: v petek zvečer, 12. junija, ponovno oživi koncertna serija Hollán Jazz Street.

Peš del ulice Hollán Ernő, zaprt za avtomobilski promet, ob budimpeštanskem jazz klubu, se bo ponovno preoblikoval v glasbeno srečevališče na prostem, kjer bo občinstvo lahko brezplačno uživalo v čarobnosti živega jazza.

Na letošnjem otvoritvenem koncertu bosta nastopila vokalno-kitarski duo Róza Hárs in Botond Horváth, ki sta se spoznala na Glasbeni akademiji Liszt Ferenc. Jazzovski standardi so osnova njunega skupnega nastopa, program pa bogatita tudi z lastnimi skladbami, starimi madžarskimi melodijami in transkripcijami v latinskem slogu.

Eden najbolj vznemirljivih elementov njunega nastopa je improvizacija: njuni koncerti so vedno edinstveni, polni svežih glasbenih idej in eksperimentalne energije. Skoraj dvourni koncert se začne ob 18. uri.