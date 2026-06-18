14 atmosferskih zunanjih kinodvoran v Budimpešti, če si želite ogledati film pod zvezdnatim poletnim nebom

Vreme je lepo, zakaj bi se torej zaprli v stene kinodvoran v nakupovalnih središčih? V Budimpešti vas čakajo odlični zunanji kinodvorane, kjer si lahko ogledate svoje najljubše filme pod zvezdnatim poletnim nebom in z odejo.

Kino PikNik // več lokacij (junija 2026)

Vrata kina PikNik so se ponovno odprla, da bi z brezplačnimi projekcijami na prostem napolnila zunanje predele Budimpešte in mesta aglomeracije. Zato si lahko poleti ogledate film tudi v Mogyoródu, Iváncsi in Piliscsabi, medtem ko lahko v prestolnici sedite pod odprtim nebom v Óbudi in Pesterzsébetu. Kot že ime dogodkov pove, vam tukaj ni treba gledati platna s stolov: le prinesite s seboj odejo in se razprostrite po travnati površini! Vsakič na dogodkih predvajajo drug film, tako da si lahko ogledate tudi filme Čarovnik, Wonka in Dekle.

Városligeti Kertmozi // Pavilon Kert (3. junij – 31. julij 2026)

Do konca julija vas v središču Városligeta, v Pavilon Kert, čaka brezplačen vrtni kino. Od začetka junija se bodo filmi trikrat na teden preselili pod stoletna drevesa parka, kjer bodo klasike ob sredah, romantični favoriti ob petkih in družinski filmi ob sobotah prinesli enega najbolj atmosferskih programov v Budimpešti tega poletja. Tako si lahko v tem mesecu med drugim ogledate Pulp Fiction, Mamma Mia!, Kako izuriti svojega zmaja in Bakterija se začne. Projekcije se vedno začnejo ob 18. uri.

Vrtni kino v parku Ruttkai Éva (od 13. junija 2026)

Park Ruttkai Éva v 13. okrožju bo to poletje prav tako poln filmskih navdušencev: prvič si boste 13. junija od 20. ure naprej lahko ogledali film A Piccolo is Bright, v katerem igra soimenjakin parka. Načrtovanih je šest projekcij, a razen prvega dogodka še niso objavljeni nobeni nadaljnji datumi. Gotovo pa je, da boste programe najlažje našli na Facebook strani organizatorja, KULT13, zato se splača slediti jim za najnovejše informacije. Obisk vrtnega kina je vedno brezplačen!

Vrtni kino Budimpešta // Park mestne hiše (od 15. junija 2026)

Od sredine junija se bodo končno začele projekcije na prostem v mestni hiši Díszudvara. V prvem tednu, od četrtka do nedelje, si lahko ogledate filme Kako lahko živim brez tebe?, Sovraštvo, Hudičevka v Pradi 2 in Poletna svetloba, potem pa noč, med katerimi boste našli tudi sinhronizirane in podnapisane filme. Program se vedno začne ob 21. uri, vendar se splača priti pol ure prej, ko se vrata odprejo, saj si tako lahko zagotovite sedeže na vam najprimernejših mestih. Vstopnina je odvisna od nakupa vstopnice.

Kertmozi15 // Csokonai Rendezvényház (19. junij – 31. julij 2026)

Tudi prebivalci 15. okrožja ne bodo ostali brez kina na prostem, zahvaljujoč projekcijam na prostem v Csokonai Rendezvényház. V prvih dveh mesecih poletja si lahko ogledate tako priljubljena stara in nedavno premierno predstavljena dela, kot so Tekel sem, E.T., Nezemljan, Zaljubil sem se ali Dnevnik Bridget Jones. Prizorišče je pripravljeno tudi za primer, če se vreme poslabša, saj lahko v tem primeru doživite čarovnijo filmov na deževen avgustovski dan. Vstopnice najlažje kupite na spletni strani prizorišča – kot prebivalec okrožja ne pozabite dodati cenejših vstopnic v košarico!

Letni kino na Hunyadijevem trgu (27. junij 2026 – 15. avgust 2026)

Sezona letnega kina se bo kmalu začela v Terézvárosu. 27. junija ob 21. uri si lahko na Hunyadijevem trgu ogledate film Vročica sobotne noči z Johnom Travolto v glavni vlogi, nato pa bo letni kino odprt vsako soboto do sredine avgusta. Program vključuje drame, komedije in pravljice, pa tudi muzikale in romantične filme, ki si jih lahko v tem primeru ogledate tudi popolnoma brezplačno. Za natančen seznam projekcij sledite Facebook strani Eötvös10!

KultúrKertMozi // Klebelsberg Kultúrkúria (2. julij 2026 – 6. avgust 2026)

Kino na prostem Klebelsberg Kultúrkúria bo letos začel svojo sezono 2. julija in izstopa iz budimpeštanske ponudbe zaradi svoje ponudbe, primerne za otroke. Najprej si lahko ogledate francosko družinsko komedijo Mali Nikolaj na počitnicah, nato pa bo vsak četrtek na sporedu dober film: med drugim bodo na meniju Tafiti in Pamacs, Šola za čarobne živali, Diplo, Mali dinozaver in Bambi, ki bodo s svojimi očarljivimi zgodbami očarali vso družino. Če vse to ne bi bilo dovolj, si lahko projekcij ogledate popolnoma brezplačno!

Brezplačne projekcije, ki jih organizira Hiša glasbe (julij – avgust 2026)

Julija in avgusta si lahko ogledate tudi brezplačne projekcije na prostem, ki jih organizira Hiša glasbe v osrčju Városligeta. Serija dogodkov z naslovom V sozvočju z naravo se bo osredotočila na nastope sodobnih madžarskih izvajalcev v živo in neprimerljivo lepoto Blatnega višavja – v obeh primerih v režiji Lászlóa Rétija. Nato si lahko 8. julija ogledate duo NovaN feat. Arulei, 21. julija pa projekt Belau. V zadnjem mesecu poletja bo serijo nadaljeval Török Tilla Folk Experience, sezono pa bo konec avgusta zaključila epizoda Lőrinc Barabás.

Vrtni kino na odprtem odru Városmajor (julij – avgust 2026)

Zaenkrat se zdi, da boste letos lahko trikrat sedeli v vrtnem kinu odprtega odra Városmajor. 8. julija Kako ukrasti milijon? Sinhronizirano različico francoske komedije “Kako lahko živim brez tebe?” si lahko ogledate 10., kjer obiskovalce spodbujajo tudi k petju legendarnih tematskih pesmi. V začetku avgusta si lahko ogledate privlačen dokumentarec: TransCanada Ultra predstavlja 12.500-kilometrsko kolesarsko turo Ferenca Szőnyija po Kanadi, ki jo je športnik prevozil v 45 dneh. Na večeru bo prisoten tudi svetovni rekorder.

Mozi.Kert // MOMKult (od 5. avgusta 2026)

Do konca sezone se bo ponudbi vrtnega kina pridružil tudi MOMKult, ki bo avgustovske večere kronal s projekcijami ob sredah: biografski film o Hobu bo premierno predvajan v prvem tednu, sledila pa bodo dela, kot so Strastne ženske, Dalajlama – Nauk sreče in Modri pelikan. Program se vedno začne ob 21. uri na odprtem odru MOMKult, vstopnice pa lahko kupite vnaprej na spletni strani prizorišča dogodka Buda. Vendar si sedeža ne morete izbrati, zato je vrstni red sedenja odvisen od vrstnega reda prihoda.

Pivski vrt Paulaner in vrtni kino // Margaretin otok (vse poletje)

Ni naključje, da je vrtni kino v osrčju Margaretinega otoka eden največjih favoritov prebivalcev prestolnice, saj lahko tukaj vse poletje, pod zvezdnatim nebom, v čudovitem okolju, pred velikanskim LED projektorjem prizorišča podoživljate ikonične prizore iz svojih najljubših kultnih filmov. Osvežilne pijače in domači prigrizki restavracije vam bodo zagotovo prišli prav kot spremljava, vključno z lažjimi prigrizki in obilnimi glavnimi jedmi. Preden se odpravite, pa vsekakor preverite pričakovano vreme, saj bodo projekcije v primeru slabega vremena odpovedane!

Vrtni kino Újbuda // na več lokacijah (vse poletje)

Prebivalci Južnega Bude ne bodo ostali brez kina na prostem, saj si lahko poleti v okviru programske serije Vrtni kino Újbuda ogledajo 8 filmov na različnih točkah v okrožju. Posebnost dogodkov je tudi ta, da se pri nekaterih projekcijah lahko sami odločite, katera dela bodo predvajana na platnu. Naslednjič si boste 23. julija na zelenem območju za Domom skupnosti Gazdagrét lahko ogledali enega od filmov Pot do morja, Mamma Mia!, Briljantina ali Lesz ez még aýgy se – glasujete lahko za tega, kateri bo končno predvajan, do 13. junija.

Kino Budapest Garden Garden (celo poletje)

Budapest Garden vam ponovno ponuja brezplačne projekcije na prostem, kjer si lahko zvečer ogledate film na igrišču za odbojko na mivki. Prizorišče ponuja vse od kultnih filmov, kot je Neslavne barabe, do ikoničnih uspešnic iz 2000-ih. Če ste vedno znova gost, veste, da je rekreacijski center prijazen do psov – zdaj pa vas organizatorji prosijo, da v območje ne pripeljete svojih štirinožnih prijateljev. Poleg projekcij si je vredno ogledati tudi stojnice s hrano na kraju samem!

Vrtni kino v Hiši Virága Benedeka (celo poletje)

Hiša Virága Benedeka, ki se nahaja v bližini trga Döbrentei, ponuja tudi odlična poletna kino doživetja, saj po priljubljenosti v zadnjih letih dvorišče prizorišča vsak četrtek na stežaj odpre svoja vrata, da bi občinstvo zabavalo z najboljšimi mednarodnimi in madžarskimi filmi zadnjih desetih let. V sezoni si lahko med drugim ogledate filme Modri pelikan, Žalovanje Lefkovičevih, Zgodba moje žene in Trikotnik žalosti. Prebivalci 1. okrožja se lahko programa pridružijo tudi po polovični ceni!