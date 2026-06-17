Najlepše kolesarske poti na Madžarskem leta 2026 so bile izbrane v tesni konkurenci

Glasovanje za kolesarsko pot leta 2026 se je končalo z izjemnim rezultatom. Prvič v zgodovini tekmovanja je prišlo do izenačenja, zato sta prestižni naziv osvojili dve poti.

Dve popolnoma različni pokrajini, dve različni kolesarski izkušnji, en skupni uspeh: letos sta naziv kolesarske poti leta osvojili dve poti. Zmagovalca jasno kažeta, kako raznolika doživetja ponuja Madžarska na dveh kolesih.

Od mestnega kolesarjenja do vijugastih tur med zalskimi griči

Zmagovalec južne Zale, krog Szentpéterfölde, kolesarje vodi v gričevnato podeželje Göcsej. 20-kilometrski odsek po kakovostnih asfaltnih cestah se vije med mirnimi gozdovi, majhnimi vasmi in značilnimi zalskimi pokrajinami. Med posebnosti območja spadajo razgledni stolp s spiralnim stopniščem, zvoniki z vzdušjem, gozdna jezera in naravoslovne poti, odlična popestritev turi pa je lahko tudi lokalna gastronomija.

Druga zmagovalna pot poteka vzdolž potoka Rákos v vzhodnem delu Budimpešte. Približno 3,2 kilometra dolg odsek med ulicama Rákoscsaba in Cinkotai ponuja popolno kombinacijo mestnega kolesarjenja in sprostitve v bližini narave. Kolesarska pot, ki poteka v zelenem okolju, poteka mimo športnih igrišč in fitnes naprav na prostem, breg potoka pa zagotavlja mirno vzdušje za kolesarjenje.

Pomen poti presega rekreativno kolesarjenje: dolgoročno lahko igra pomembno vlogo tudi pri povezovanju vzhodnih okrožij Budimpešte. Priporočena pot, povezana z nagrajenim odsekom, se dotika tudi jezera Naplás, parka Hermina Bringapark in območja okoli potoka Szilas, zato je lahko odlična izbira tudi za družinski izlet.

Na letošnjem tekmovanju je bilo predstavljenih skupno 11 poti, za vsakega kandidata pa je bilo oddanih na tisoče glasov. Kampanja je opozorila na vedno večjo in raznoliko kolesarsko ponudbo Madžarske, od mestnega kolesarjenja do izletov v naravi.