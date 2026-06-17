Idilično jezero ob vznožju Pilisa pokaže svojo pravo lepoto ob sončnem zahodu

Ob vznožju Pilisa umetno ustvarjeno akumulacijsko jezero obiskovalcem ponuja posebno doživetje ob sončnem zahodu. Med poslušanjem zvokov narave lahko hkrati občudujete nemoteno divjino območja, občudujete gore in uživate v pomirjujočem učinku vode.

Akumulator Határréti leži na dosegu roke Budimpešte v popolni tišini in divji idili. Med sprehodom ob njegovih obalah se lahko potopite v resnično očarljivo okolje, gladko površino vode, ki jo prekinjajo le plavajoče ribe, kamenček, vržen v jezero, ali šumenje ribiških vrvic.

Vodo v ribniku s krapi napaja potok Határréti, ki je bil ustvarjen leta 1985 na površini skoraj osem hektarjev. Danes območje stoječe vode velja za prednostno območje narodnega parka Duna-Ipoly z vidika varstva narave, saj je glavni vir vode za lokalno favno. Njegova najgloblja točka je 4 metre.

Drevesno obdana obala ponuja odlično priložnost za ohladitev v objemu gora. Je idealna destinacija za kratek pobeg v vročem poletnem dnevu, pa naj bo program prijeten piknik ali lahkoten sprehod. Poleg tega, da je meteorno jezero priljubljena izletniška točka, je bogata ribja populacija čistega jezera priljubljena tudi med ribiči.

Severni rob doline Solymári je najlažje doseči z avtomobilom ali javnim prevozom iz Pilisvörösvárja. Ta naravni zaklad, ki se nahaja le 20 kilometrov od prestolnice, je odlična izletniška destinacija v aglomeraciji, če se želite sprehajati v zelenem okolju, se sprostiti in uživati v sončnem zahodu, ki sije v tisočih barvah.