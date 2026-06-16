Vodnik po poletnih doživetjih v Pátyju: 5 nasvetov za program v romantični škatli z dragulji Zsámbéške kotline

Odkrijte čarobni svet Pátyja v osrčju Zsámbéške kotline, kjer vas čakajo kavarna v francoskem slogu, romantična vasica s kleti, restavracija za družine, polje sivke in gozdna naravna pot. Predstavljamo vam najboljše poletne programe in znamenitosti Pátyja, ki jih ne smete zamuditi.

Francoski življenjski slog: Kavarna C’est la vie

Francoski življenjski slog lahko doživite tudi v Pátyju, če obiščete kavarno C’est la vie. Ne boste našli boljšega kraja za začetek dneva kot ta biser, skrit ob vznožju zgodovinske vrste kleti. V očarljivi kavarni in na njeni terasi s ptičjim petjem vas čakajo osvežilni zajtrki, francoske jedi, nebeške kremne juhe, okusne sladice in kavne pesmi v pristnem provansalskem okolju. Priporočamo rezervacijo.

2071 Páty, vrsta kleti Torbágyi úti

Kulturni in zgodovinski sprehod: Kletna vas Pátyi

Ob vznožju hriba Pince v Pátyju, ki se dviga ob cesti, ki vodi v Biatorbágy, se skriva resnično poseben kulturni in zgodovinski zaklad, saj se v senci akacij in jesenov nahaja neprimerljiva kletna vas. Na območju, ki ga sestavlja skoraj 300 kleti, vkopanih v zemljo, lahko raziskujete majhne ulice, ki so postavljene druga nad drugo, medtem ko občudujete stavbe s fasadami, včasih iz naravnega kamna, včasih ometane. V več kleteh je možna tudi degustacija vin, vsako drugo soboto v mesecu pa serija dogodkov Pátyi Pincehegyi Nyitogató napolni terase vinarjev z življenjem.

2071 Páty, Pincehegy utca

Sladko življenje pod borovim gozdom: Cukorborsó Kertvendéglő

Ko ste na izletu v Páty, ni boljše izbire kot družinska restavracija s čarobnim vzdušjem, Cukorborsó Kertvendéglő. Prenovljena restavracija ponuja široko paleto doživetij za vse starosti: medtem ko odrasli lahko uživajo v izvrstnih jedeh, se otroci lahko med dvema požirkoma in dvema grižljajema zabavajo na igrišču in v hišici za punčke na vrtu. Njihov jedilnik vključuje vse od nagrajenih neapeljskih pic do klasičnih glavnih jedi, ki jih je vredno zaključiti s češnjevo čokoladno torto.

2071 Páty, Galagonya utca 4.

Gozdne dogodivščine: Učna pot borov gozd Fő-kúti

Na priljubljenem izletniškem mestu Páty, počivališču – ki ga domačini imenujejo kar Fenyves – se nahaja učna pot borov gozd Fő-kúti, ustanovljena leta 2001. Do nje lahko pridete po turistični poti, označeni z zelenim kvadratom, ki se začne s parkirišča gozdnega parka Fő-kúti. Učna pot, ki poteka skozi gozd, zasajen v 40. letih 20. stoletja, ne ponuja le koristnih informacij o črnem boru in borovih gozdovih, temveč med drugim predstavlja tudi špranjsko jamo. Učna pot, zavarovana z ograjo, ponuja tudi priložnost za prijeten piknik in obisk izvira Fő-kúti.

Podeželska romanca: Vrt sivke Páty

Pravljični nasad sivke v kotlini Zsámbéki širi svoj pomirjujoč vonj na skoraj 2 hektarjih v slikovitem okolju. Psom prijazen vrt sivke Páty letos že petič gosti Festival sivke Páty, kjer lahko ljubitelji rastline 20. in 21. junija uživajo v dvodnevnem obiranju, očarljivih fotografskih točkah, koncertih v živo, sivkinih dobrotah in posebnih izdelkih iz Sivkine kuhinje. Vrste cvetov, odetih v vijolično barvo, so v sončnem zahodu videti dramatične, zato se potopite v opojni oblak dišav in zlato svetlobo poletja!

2081 Páty, Rákóczi Ferenc utca