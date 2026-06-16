Tukaj so najboljši programi tega tedna na obali Blatnega jezera – 15.–21. junij 2026.

Tretji teden junija je poln vznemirljivih programov za vas okoli Blatnega jezera, pa naj gre za gastronomska doživetja, oglede ali koncerte. Eno je gotovo, ne smete zamuditi nobenega od njih!

Blatno jezero je naše! – Dnevi športa in pustolovščin v skupnosti v Tihanyju (14.–16. junij 2026).

Dogodek »Blatno jezero je naše!« je bil ustvarjen zato, da bi ljudje, ki živijo v Tihanyju in na območju Blatnega jezera, lahko ponovno odkrili doživetja, ki jih ponuja jezero, in izkusili, da Blatno jezero ni le razgled, ampak je lahko tudi aktiven del vsakdanjega življenja. V treh dneh lahko poleg strokovnega vodenja preizkusite: SUP, kajakaštvo, jogo, nordijsko hojo in pohodništvo.

Obisk tovarne sivke Tihany (17. junij 2026)

17. junija si lahko v tovarni sivke Tihany ogledate proizvodnjo kozmetike in sladkarij, nato pa udeležence programa v opatiji Tihany čakata ogled kratkega filma o lokalni zgodovini in čudovito igranje na orgle.

¡Gusto Cubano! Poletni festival wellnessa in plesa Salsa & Bachata // Siófok-Aranypart (17.–21. junij 2026)

Madžarska odličnost kubanske salse in dominikanske bachate se bo na poletni festival vrnila v prestolnico Blatnega jezera. Hotel z lastno plažo bo znova odmeval od salse: glavna vloga bo od srede do nedelje predstavitev karibskega plesa in kulturne dediščine.

Večerni ogled hriba Haláp (19. junij 2026)

Po legendi je v tej regiji živel velikan po imenu Balaton. Njegova hči je bila Haláp, po kateri je dobila ime gora v obliki krste. Njena zgodba bo povedana med ogledom, med številnimi drugimi zanimivostmi, ki jih lahko izveste o tej gori in njeni okolici, medtem ko boste lahko uživali v čudovitem razgledu na večerno Tapolško kotlino.

Plázs Siófok: Neoton Família, Pogány Induló (19., 20. junij 2026)

30. maja je Plázs Siófok odprl svoja vrata in vas vabi na zabavo, ki traja vse poletje. Na ikonični lokaciji poletja ob Blatnem jezeru bodo junija oder delili najboljši izvajalci, Neoton Família 19. in Pogány Induló 20.

Festival AZTA // Balatonboglár (19.–20. junij 2026)

Dva dni glasbe, Blatnega jezera, skupnosti in svobode v kampu Babel v Balatonboglárju. 19. in 20. junija bo šest odličnih skupin na dveh prizoriščih poskrbelo za težko pričakovano festivalsko vzdušje s sončnimi zahodi nad Blatnim jezerom.

Festival zabave in šumenja // Hévíz (19.–21. junij 2026)

Poletje se v Hévízu začenja tudi z odličnim programom: med 19. in 21. junijem lahko uživate v nastopih najbolj vročih madžarskih izvajalcev na festivalu zabave in šumenja s kozarcem koktajla ali spritzom v roki. V petek bodo oder zatresli Anna in Barbike, v soboto bosta Deniz in Reni Orsovai prinesla najboljše melodije, v nedeljo pa bo vikend kronal New Level Empire. Pred in po koncertih bodo DJ Warrenbeats, DJ Revolution in DJ Dorian vrteli plošče, kar bo zagotovilo divje vzdušje zabave. Kot da vse to še ni dovolj, je vstop na festival brezplačen!

Žetev sivke na kmetiji sivke Kőröshegy (19.–22. junij 2026)

Čudovite vijolične vrste, panorama Blatnega jezera in harmonija narave skupaj ustvarjajo resnično posebno doživetje. Sprehodite se med cvetočo sivko, naredite čudovite fotografije, sprostite se v naravi in napolnite dan z vonji, okusi in doživetji! V soboto, 20. junija, vas tukaj čaka tudi dnevna zabava Be Massive Horizon.

Lepote Blatnega višavja (20. junij 2026)

Povzpnete se lahko na razgledno točko Somlyó Hill, kjer se dotaknete sadnih in grozdnih nasadov, prijetnih počitniških kotičkov, vijugastih gozdnih cest, se sprehodite ob potoku, pod senčnimi drevesi in se na koncu ogleda sprostite na obali Blatnega jezera.

Vodeni vinski sprehod v Badacsonyju (20. junij 2026)

Med programom lahko obiščete tri vinarne, kjer lahko na vsaki lokaciji poskusite 3 vrste vina, ki se premikajo od kleti do kleti. Vina predstavljajo kmetje sami: povedo vam o svoji zgodovini, značilnostih vinske regije in sortah, ki so jih poskusili. Na vsaki postaji je k vinu priložen prigrizek.

Sprehodi po Siófoku (20. junij 2026)

20. junija vas bo tematski ogled mesta vabil, da odkrijete skrivnosti Siófoka. V organizaciji Spominske hiše Imre Kálmána se boste na ta dan lahko naučili, kako se je Siófok iz ribiške vasi spremenil v zdraviliško mesto.

Sonce in Luna | Piknik v zalivu // Balatonfüred (20. junij 2026)

20. junija ste vabljeni na posebno glasbeno potovanje, kjer bosta Sonce in Luna prinesla največjo glasbeno katarzo, ki se prilagaja spremembam časa dneva, vonjav in svetlobe, v neprimerljivem okolju s pogledom na veličasten zaliv Kerekedi.

Muzejska noč na gradu Festetics // Keszthely (20. junij 2026)

Zasebne in javne zbirke Keszthelyja si lahko 20. junija ogledate z eno samo zapestnico, posebni družinski programi, nenavadni vodeni ogledi, vzdušje kresnega večera, koncerti in svetlobne predstave pa bodo večer naredili nepozaben!

I. Tekaški festival Valentinovo // Balatonszárszó (20. junij 2026)

20. junija bo v Balatonszárszóju potekal I. Tekaški festival Valentinovo! Poleg poletnega polmaratona lahko izberete tudi krajše razdalje, na primer prijeten večerni sprehod ob obali Blatnega jezera.

Muzejska noč v benediktinski opatiji Tihany (20. junij 2026)

20. junija se bo muzej benediktinske opatije Tihany pridružil programu Muzejske noči z interaktivnimi zgodovinskimi razstavami in vodenimi sprehodi. Skupaj s tovarno porcelana Herend je letošnja tema obletnice monarhov, dogodek pa bodo začinila kulturna in gastronomska doživetja na notranjem dvorišču.

Plavajoča zvočna kopel na vodah Blatnega jezera // Jahtni klub Balatonfői (21. junij 2026)

Predstavljajte si, da sonce počasi zahaja nad Blatnim jezerom. Voda postane mirna, šum obale utihne, zrak se napolni s spokojnostjo poletnega večera. In preprosto lebdite na vodah Blatnega jezera, sredi narave, pod poletnim nebom. Nežno zibanje vode, vzdušje poletnega večera, pogled na Blatno jezero in vibracije pojočih skled skupaj ustvarjajo izkušnjo, ki hkrati pomirja telo, umirja um in vam pomaga, da se odmaknete od nenehnega stanja pripravljenosti vsakdanjega življenja.