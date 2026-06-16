Potepanje po Badacsonyju: 9 ikoničnih zakladov v gorovju Princ Blatnega gorovja

Najvišji opornik v kotlini Tapolca se pogosto imenuje tudi princ Blatnega gorovja, kar ni presenetljivo. Vina, naravni zakladi in panorama 438 metrov visokega Badacsonyja obljubljajo nepozabna doživetja, vsako posebej. Pokazali vam bomo, kam se je vredno odpraviti, da bi jih obiskali!

Učna pot Ognjeni obroč, Badacsonytomaj

Učna pot Ognjeni obroč nas vodi skozi najlepše pokrajine in najbolj znane znamenitosti Badacsonyja, vije se 4,6 km med ostanki sveta vulkanov. Na začetku naše poti nas pozdravi obetaven Rózsakő, nato pa nas navduši panorama, ki se pred nami odpre z razglednih točk Páholy in Kisfaludy. Čudovit razgled pa obljublja tudi skrivna razgledna točka nad potjo Kőkapu, kjer nas pričaka veličasten pogled na slikovite griče.

Dobro bi bilo, če bi se tukaj malo spočili, saj se bomo kmalu morali spopasti s 464 stopnicami Bujdosóških stopnic. Toda takoj ko se povzpnemo na zadnjo stopnico, smo lahko prepričani, da nismo naredili nekaj sto korakov zaman. Kajti z naslednje postaje učne poti, razgledne točke Tördemic, se odpre nepozabna panorama na bazaltne organe Szent György-hegyja. In končno, bleščeč razgled, posejan s čudovito vodo Blatnega jezera, nas lahko očara na Ranolder-keresztu.

Učna pot Reed Wind Water Tour, Badacsonytördemic

Če smo na seznam želja na učni poti Ognjeni obroč uvrstili vse znamenitosti Badacsonyja, potem je po nogah čas, da razgibamo tudi roke. Prva 3-kilometrska učna pot z vodno turo Blatnega jezera se začne v obiskovalnem centru za ekoturizem v Badacsonytördemicu in nam skozi 6 postaj razkrije bogato floro in favno trstičja.

Na postajališčih, označenih z GPS točkami, lahko dobimo koristne informacije s skeniranjem QR kod, medtem ko se lahko med zibanjem na vodi potopimo v dih jemajoč razgled na valovite griče okoli nas. Seveda je za vožnjo s kanujem na voljo rešilni jopič, drugo opremo, kot je daljnogled, pa si lahko izposodite na zahtevo. Po vodnih dogodivščinah nam center za obiskovalce razkrije vznemirljivo zgodovino hriba Badacsony in bazaltnega vulkanizma.

Arboretum in vinarija Folly

Zgodovina arboretuma Folly se je začela pred več kot 100 leti z dr. Gyulo Follyjem, sadikami borovcev in 0,4 hektarja velikim območjem. Danes četrta generacija Folly ohranja dediščino, ki se je razširila na 5 hektarjev, kjer se lahko na učni poti, ki se vije med stotinami borovcev, poučimo o borovcih štirih svetovnih regij – tudi z vodenimi ogledi.

Med drugim se v arboretumu nad nami dvigajo andaluzijske jelke, himalajski svilnati borovci, obalni borovci in orjaški borovci, kjer lahko na razstavi stožcev in ogledu stožcev še od blizu občudujemo edinstvene zimzelene rastline tega kraja. Poleg vsega tega pa tukaj najdemo vse, kar si lahko zamislijo naše oči in usta, saj družina poleg impresivnega arboretuma upravlja tudi vinarno in restavracijo s sezonsko ponudbo.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.

Razgledna točka Egry József, Badacsonytomaj

Do razgledne točke, poimenovane po slikarju Józsefu Egryju, znanem tudi kot »slikar Blatnega jezera«, se lahko pride po približno 3 kilometre dolgi poti. Razgledna točka, zgrajena leta 1908, je pravzaprav precej preprosta, kamnita ploščad, vendar se zaradi njene arhitekturne vrednosti ne splača povzpeti do nje. Ko stopiš nanjo, je, kot da so Egryjeve slike oživele.

Obrnjeni smo proti fonyódski puhličasti steni, pod nami se raztezajo vrste trt, med njima pa se v neskončno daljavo valovi peneča modrina vsakega od nas. Do te čudovite panorame se lahko približamo po srednje zahtevni poti. Če začnemo s postaje Badacsonytomaj, je priporočljivo, da sledimo modremu trikotniku do skale Páholy, od tam pa lahko sledimo modri turni poti vse do razglednega stolpa.

Stavbena dediščina regije

Kálvárska cesta, Badacsonytomaj

Hladna, divje romantična gozdna cesta nam omogoča, da si oddahnemo od teže vsakdanjega življenja na Kálvárski cesti, ki nas vabi na sveto potovanje s Trga junakov v Badacsonytomaju. S Trga junakov zavijemo proti mestnemu pokopališču in od tam moramo le še slediti rumenim turističnim oznakam, da odkrijemo vseh 14 postaj poti. Ena od teh je kapela kralja sv. Štefana, ki jo je zasnovala Erzsébet Udvardi, ena najpomembnejših slikark Badacsonyja.

Stavba krasi podeželje že od leta 2022, česar umetnica žal ni mogla več dočakati. Pri kapeli si lahko privoščimo odmor, nato pa se končno sprehodimo mimo Samostanskega vodnjaka, napolnimo plastenke z vodo in obiščemo spominsko mesto papeža Janeza Pavla II. ter ruševine nekdanjega pavlinskega samostana. Če pa v nogah začutimo še malo poguma, se lahko od samostanskih ruševin, skozi Kamnita vrata, odpravimo tudi na vrh gore.

Bazaltna cerkev sv. Imreja

Stavba, posvečena knezu sv. Imreju, je znana kot edina dvostolpna bazaltna cerkev v srednji Evropi in v vsej Evropi obstaja le ena podobna. Badacsonytomajska cerkev je bila zgrajena v letih 1931–32 v neoromanskem slogu po načrtih Gáspárja Fábiána: njene stene in oboki so iz bazalta, oltar pa je iz rdečega marmorja in belega umetnega kamna. V preteklih letih je bila enkrat obnovljena, ob svoji 50. obletnici, in takrat je bila cerkev obogatena z dvema velikima slikama na plošči Erzsébet Udvardi.

8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 1.

Nebeško kulinarično potovanje

Laposa Borterasz

Laposa Borterasz nas čaka na eni najlepših točk gore, kjer se lahko spočijemo ne le na telesu, ampak tudi na duši. Posestvo prideluje približno 30 hektarjev grozdja, v restavraciji pa lahko izbirate med vsemi vini kleti. Seveda lahko naročite tudi sirni krožnik ali izbor oljk, a sezonski meni je prav tako vreden ogleda. Če želite vina posestva spoznati še bolje, se lahko udeležite tudi degustacije vin, ki jo vodijo usposobljeni sodelavci, kjer lahko izveste več o vinski regiji Badacsony in družini Laposa.

8261 Badacsonytomaj, Bogyay Lajos út 1.

Tilia Badacsony Borvendéglő

Tilia Borvendéglő poznamo tudi kot družinsko podjetje, za katerega skrbijo s srcem in dušo, kjer nas v sezoni senčni vrt vabi na vzvišeno kulinarično potovanje. Jedi so pripravljene po družinskih receptih, zato so domači okusi samoumevni, vendar to sploh ne pomeni, da na svoj krožnik ne moremo postaviti več posebnih prigrizkov. Na primer, priporočajo tatarski sendvič iz dimljenega lososa s citrusovim kaviarjem in toastom, lahko pa poskusite tudi golaž iz sive govedine. In če je smer ulične hrane zmagovalna, lahko na njihovem jedilniku najdete tudi hamburgerje. Vina prihajajo iz najboljših vinarn v okolici, zagotovilo za okus jedi pa temelji tudi na lokalnih sestavinah.

8261 Badacsonytomaj, Római út 170.

Mede, avtor Adam Mede

Tradicionalne okuse lahko dojemamo tudi kot sodobne stvaritve v restavraciji Ádáma Mede in njegovega brata Attile, kjer je dim alfa in omega vsega. Ádám Mede je pred nekaj leti zapustil vrhunsko kulinariko, da bi se preizkusil v novih vodah, in to se je tako dobro obneslo, da lahko zdaj v svoji kuhinji poustvari madžarske jedi, hkrati pa se pokloni tudi mednarodni kuhinji. In dima ne prepušča naključju, dela s kadilnico, žarom, žarom in kotlom, saj verjame, kot pravi, da je dodaten dim dober za madžarsko kuhinjo.

8261 Badacsonytomaj, Park utca 4.