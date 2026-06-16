Očarljiva kapela s pogledom na Blatno jezero vabi k sprostitvi med vinogradi

Majhna, bleščeče bela kapela na južni strani Badacsonyja ohranja skrivnosti stoletij. Zaradi slikovite lege in lahke dostopnosti je idealen kraj za obisk, če iščete mir in tišino sredi poletnega vrveža.

Kapela svete Ane, ugnezdena v mirnem okolju, vas s pogledom na Blatno jezero vabi na pobočja Blatnega višavja. Med vinogradi in stiskalnicami vina zlahka pozabimo na čas: čivkanje ptic, bazaltni kamni in peneča voda ustvarjajo posebno vzdušje za to očarljivo stavbo.

Glede na napis na pročelju je kapelo leta 1789 zgradil balatonfüredski posestnik Zsigmond Szentgyörgyi Horváth. Prvi Annin ples, ki je bil leta 1825, je povezan z njim: obe njegovi ženi in dve vnukinji sta se prav tako imenovali Anna, zato ni naključje, da kapela obeležuje njuna imena.

Za cerkev je od sredine 19. stoletja skrbela družina Kisfaludyak, do konca druge svetovne vojne pa družina Ányos. V kripti, zgrajeni leta 1884, so shranjeni posmrtni ostanki obeh družin in domačinov. Stavba je bila v zadnjih sto letih večkrat prenovljena, vendar se njena notranja razporeditev ni spremenila: zato verniki med mašo sedijo drug nasproti drugemu v vrstah klopi, zgrajenih vzporedno z ladjo cerkve.

Do baročne kapele lahko enostavno pridete peš, s kolesom ali z avtomobilom iz ulice Római út. Kratka cesta od Badacsonytomaja do Badacsonytördemica vodi skozi vrste vinogradov, zato lahko obisk združite s prijetnim pohodom, se ustavite v vabljivi vinarni in si privoščite celo degustacijo vin.

Med počitkom ob kapeli lahko hkrati uživate v naravnih lepotah Badacsonyja in zgodovinskem vzdušju kraja. Območje ima v vsakem letnem času drugačen obraz, a eno je stalno: neprimerljiv mir, zaradi katerega si želite tukaj preživeti nekaj časa, da se lahko znova odpravite na pot z obnovljenimi močmi.