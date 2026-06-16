6 čudovitih znamenitosti v Szekszárdu, ki vas bodo to poletje zvabile v srce vinske regije

Morda si niti ne predstavljate, koliko znamenitosti vas čaka v Szekszárdu: sedež okrožja Tolna je odlična destinacija, tako v smislu kulturnih kot naravnih doživetij. Če načrtujete pobeg, po branju našega potovalnega vodnika ne boste imeli dvoma – Szekszárd je to poletje pravi kraj za vas!

Béla király tér

Kot prvo postajo na vaših potepanjih po Szekszárdu si ne morete predstavljati boljše lokacije kot Béla király tér. To je zgodovinsko središče mesta, poimenovano po kralju Béli I., ustanovitelju benediktinske opatije v Szekszárdu. Ostanki omenjene stavbe se nahajajo tudi na trgu: na dvorišču okrožne hiše si lahko ogledate izkopani vrt ruševin in cerkveno obzidje, ki je bilo nekoč del samostana. Seveda ne moremo oditi, ne da bi omenili staro hišo Tolna County, ki jo je zasnoval Mihály Pollack! Našli boste tudi katoliško cerkev v središču mesta, eno največjih enoladij v srednji Evropi, in kip Svete Trojice v spomin na žrtve kuge. Zagotovo vam ne bo dolgčas niti minute!

Spominska hiša Babits Mihály

Za ljubitelje literature ima Szekszárd na voljo več doživetij, ki si jih želijo: rojstna hiša Babits Mihályja od leta 1983 sprejema obiskovalce kot spominska hiša. Stavba, ki se nahaja na ulici, poimenovani po pesniku, je polna zakladov – družinskih fotografij in predmetov, ki jih je družina Babits uporabljala v vsakdanjem življenju. Originalno pohištvo bogati tudi znameniti miselni stol, na katerem je Babits na papir pisal vrstice romana Halálfiai! Seveda si lahko v stavbi, ki je bila narejena v slogu kitke, ogledate tudi razstavo, ki s pomočjo slik in dokumentov predstavlja življenje pesniškega velikana.

7100 Szekszárd, Babits Mihály utca 13.

Spominska hiša Mészölyja Miklósa

Na ulici Babits Mihály utca, korak naprej, na številki 15, se nahaja Spominska hiša Mészölyja Miklósa, ki v Szekszárd vnese tudi kulturo. Fasada pritlične mestne hiše nosi značilnosti secesije, v notranjosti pa kot Hiša literature gosti razstavo, ki prikliče življenje Miklósa Mészölyja. Osebni predmeti, ki jih je pisateljeva vdova Alaine Polcz zapustila Mészölyjevemu rojstnemu kraju, so bili uporabljeni za rekonstrukcijo dveh sob v budimpeštanskem stanovanju para. Medtem ko je v knjižnični sobi, opremljeni s starinami, bidermajerska miza s pisalnim strojem, je v manjši sobi veliko knjižnih polic in pisateljeva postelja, prekrita s transilvansko juto, ki prikliče spomin na dom para.

7100 Szekszárd, Babits Mihály utca 15.

Vinorodna regija Szekszárd

Svetovno znana vinska regija Szekszárd je ena najstarejših v naši državi, njene posebnosti pa so debela puhličasta tla, mediteransko podnebje in veliko število sončnih ur. Slednje je še posebej ugodno za sorte rdečega grozdja – dober primer je Kadarka, ki se je v regiji uveljavila v turških časih, in seveda Kékfrankos, zvezda vinske regije. Tukaj ne manjka zgodovinskih vinogradov in odličnih vinarn: večina vinarjev je majhnih ali izvirnih proizvajalcev, vendar kar nekaj znanih posestev po vsej državi – Szeleshát, Takler, Tűzkő, Schieber, Garai – prideluje svoja edinstvena vina na območju Szekszárda.

Učna pot Parászta

Učna pot Parászta se vije vzdolž puhličastih sten štiri kilometre in je nepogrešljiv postanek, če vas zanima tako zgodovina kot narava. Pot poteka skozi gozd Faddi in Streho ter sotesko Csontos, ki velja za arheološko najdišče. V steni si lahko še danes ogledate človeške in živalske kosti, ki so verjetno ostanki množičnega grobišča po neznani bitki. V bližini puhličastih sten, ki spremljajo pot, se je nekoč skrival strogo zaščiten gyurgyalag, na začetku sprehoda pa lahko ob puhličasti cesti najprej občudujete kleti in nato vinograde. Najbolje je začeti z avtobusne postaje Parászta, kjer je postavljen zemljevid, ki vam bo pomagal pri orientaciji.

Razgledna točka za grozdje

Če nas boste poslušali, boste v svoj potovalni načrt vključili tudi območje Bartine! To je najbolj znan hrib v regiji, in če se boste nanj povzpeli, boste s posebne razgledne točke lahko uživali v panoramskem razgledu na Szekszárd in okoliška pobočja. Razgledna točka Szőlő, znana tudi kot Kálvária, služi dvema namenoma, saj je hkrati panoramska točka in presenetljiva kiparska kompozicija. Danes jo mnogi imenujejo simbol mesta, saj klasje pšenice na vrhu in grozdje, ki visi ob straneh, oznanjajo vinsko prepojeno preteklost Szekszárda. Resnična znamenitost, ki jo morate videti, in nekaj, kar morate videti za fotografiranje!