5 razkošnih zajtrkovalnic v Budimpešti, kjer si lahko v vročini privoščite osvežilen brunch

Tudi sredi najvročega vremena lahko dan začnete odlično, če obiščete eno od naslednjih petih zajtrkovalnic v Budimpešti. Ne glede na to, ali iščete klasičen ali novovalovni brunch, boste v naši izbiri zagotovo našli nekaj, kar vam je blizu!

Christie’s Urban Bistro

Christie’s Urban Bistro je nedvomno ena najbolj vznemirljivih zajtrkovalnic v Budimpešti. Celodnevni zajtrkovalni meni bistroja na ulici Király vključuje več različic ikoničnih jajc Benedikt, klasičen madžarski zajtrk z domačim lecsójem in klobaso ter domačo kombučo, številne njihove jedi pa so še bolj posebne zaradi lastne fermentirane zelenjave. Poletno izkušnjo bruncha kronajo njihove značilne pijače, vključno z eno izmed najljubših pijač njihovih gostov, Dirty Chai Martini. V Christie’s Urban Bistro kakovostne sestavine, kreativne jedi in živahno vzdušje v središču mesta ustvarjajo popolno harmonijo ob vsakem času dneva!

1077 Budimpešta, Király utca 53.

Vintage Garden

Cvetlična terasa in pravljična notranjost Vintage Gardena sta prava poletna oaza v osrčju mestnega središča, na ulici Dob utca. Na jedilniku so fantastične specialitete za brunch: različne različice jajc Benedikt, avokadovi toasti, sladki zajtrki – ameriške palačinke, cimetove žemljice – in seznam se nadaljuje. K jedem lahko naročite tudi kavne specialitete, rožnato penasto matcho, domače limonade ali celo hladno mimozo, prenovljen jedilnik z italijanskim navdihom pa izbiro še dodatno širi: od 11. ure dalje lahko v Vintage Gardenu naročite tudi pristne italijanske pice. Ne bodite presenečeni, če se brunch spremeni v dolgo kosilo v mediteranskem slogu!

1074 Budimpešta, Dob utca 21.

Cafe Brunch

Dobra novica za ljubitelje bruncha: zdaj vas čaka deset različnih kavarn Cafe Brunch! Njihove jedi z madžarskim in mednarodnim navdihom ter lokalne, ročno pražene kavne specialitete lahko uživate na osmih lokacijah v Budimpešti ter po eni v Szentendreju in Győru. Veliko pozornost posvečajo tudi kakovosti svojih pekovskih izdelkov, zato jih pečejo s kislim testom v lastni pekarni. Tukaj boste našli, kar iščete, tudi če jeste »zastonj«! Kar se tiče lokacije, je še posebej dobra izbira poleti, saj so vse enote Cafe Brunch prijazne do psov in imajo zunanjo teraso – nekatere imajo celo igralni kotiček. Njihova najnovejša trgovina je odprla svoja vrata na ikonični lokaciji Budimpešte, ob vznožju Verižnega mostu: vredno jo je odkriti čim prej!

1065 Budimpešta, Hajós utca 26/B | 1051 Budimpešta, Zrínyi utca 8–10. | 1056 Budimpešta, Fővám tér 2–3. | 1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 18. | 1013 Budimpešta, Lánchíd utca 7. | 1061 Budimpešta, Anker köz 1–3. | 1065 Budimpešta, Hajós utca 31. | 1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 19/B | 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 16. | 9021 Győr, Baross Gábor út 11–13.

TATI Farm to Table

Restavracija TATI vas vsak vikend pričakuje z zajtrkom od kmetije do mize v središču Budimpešte. Sezonske, skrbno izbrane jedi iz madžarskih sestavin poskrbijo za sproščen začetek dneva in doživetje skupne večerje. Jedi, pripravljene iz sestavin lastne kmetije in zanesljivih pridelovalcev, so sveže, naravne in navdušujoče hkrati. Njihov meni za brunch vključuje specialitete, kot so skleda jogurta iz kozjega mleka, kmečka Rántotta, langoši, pripravljeni po TATI-jevem lastnem receptu, in celo veganske jedi. Izkušnjo dopolnjujejo sveži napitki iz sadja in zelenjave, ki jih pripeljejo neposredno iz kmetije.

1074 Budimpešta, Dohány utca 58-62.

Kádár Étkezde

Kruh Bundás, judovska jajca in kultura klasičnih madžarskih zajtrkov – namesto mednarodnih trendov imajo glavno vlogo na trgu Klauzál. Zdaj se lahko na zajtrk ustavite tudi v Kádár Étkezde, da lahko dan začnete v pristnem okolju, ki obuja preteklost – tako kot so nekoč prebivalci Pešte v ikonični restavraciji. In kateri okusi vas zjutraj popeljejo nazaj v čas? Nostalgični jedilnik restavracije Kádár vključuje ocvrta jajca, toast z mozgovim mozgom, hrustljavo dunajsko klobaso, debrecensko klobaso in številne druge retro dobrote, ki jih lahko poplaknete z ustreznimi pijačami, kot sta kozarec Traubija ali malinovega sirupa.

1072 Budimpešta, Klauzál tér 9.