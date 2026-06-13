Vsako nedeljo v Budimpešti otroke čaka povsem nov, brezplačen raj za igro

Letos se lahko malčki kar 12 nedelj igrajo in športno ukvarjajo v resnično posebnem okolju v prestolnici.

Obstaja velika verjetnost, da bo od zdaj naprej otok Hajógyári postal najljubši kraj otrok v Budimpešti, saj je tukaj svoja vrata odprl Óbudai Grund, ki jih bo 12 nedelj navduševal z ducati različnih znamenitosti in doživetij.

V brezplačnem športno-igralnem parku glavno vlogo igrajo aktivna doživetja blizu narave, dogodivščine, ki čakajo na odkrivanje, pa so resnično edinstvene: velikanski šah, biljard, trampolin, kotiček za ustvarjanje, posebno strelišče na tarče, večnamensko športno igrišče in številne druge igre s pomočjo profesionalnih animatorjev v nedeljo pretihotapijo gibanje in nepozabna doživetja.

Če vse to ne bi bilo dovolj, se v bližini nahaja tudi največji evropski park napihljivih gradov HopCity, kjer se otroci lahko za vstopnico skačejo do miline – prebivalci tretjega okrožja pa prejmejo popust.

Óbudai Grund vas bo zagotovo pričakal z odprtimi vrati naslednje dni:

7. in 21. junija,

5., 12., 19. in 26. julija,

30. avgusta in

6., 13., 20. in 27. septembra.

Vredno je spremljati njihovo Facebook stran, saj obljubljajo, da skozi poletje ne bo manjkalo novosti in presenečenj. Več informacij o HopCityju in cenah vstopnic najdete s klikom tukaj.