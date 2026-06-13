Najnovejša mini skulptura Mihályja Kolodka vabi v zeleno oazo prestolnice ob vodi

Mini skulpture Mihályja Kolodka so že leta hit med prebivalci Budimpešte, a tudi tujci, ki obiščejo mesto, uživajo v ogledu majhnih del. Najnovejša mini skulptura oživlja dva glavna junaka retro madžarske televizijske risane serije.

Budimpešta je bila obogatena z še eno ljubko mini skulpturo. Najnovejše delo umetnika iz Užhoroda Mihályja Kolodka je kompozicija, ki prikliče pravljične junake: znani par Leo in Fred uživata v pogledu na Donavo in nasprotni breg pred majhno cirkuško prikolico.

Kot smo že vajeni, pri Mihályju Kolodku ni naključij, zato so nostalgične figure postavljene točno tam, kjer so bile: lev in njegov trener se nanašata na preteklost območja.

Legendarno zabavno okrožje »Mali Konstantinopel« je nekoč v bližini zaliva Lágymányosi zgradil Károly Somossy, cirkusant, orfejist in varietejski direktor. Čeprav je podvig preprečila poletna invazija komarjev, mini kip zdaj stoji kot spomenik poslovnežu, ki je nekoč deloval na tem območju.

Ko se boste naslednjič sprehajali ob jezu Kopaszi, se ne pozabite ustaviti pri najnovejši stvaritvi in, če je le mogoče, si privoščite odmor v njihovi družbi ter uživajte v pogledu na vodo!