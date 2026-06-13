Brezplačni balkonski koncerti bodo junija poživili ulice Újlipótvárosa

Nekaj čarobnega je v tem, ko se navadna ulica nenadoma spremeni v koncertno prizorišče. Na dogodku Balkonski koncerti v Újlipótvárosu bodo ljudje na ulici zapeli serenade, balkone stanovanjskih stavb v okrožju pa bo za nekaj ur poživila vesela glasba.

Na dogodku Balkonski koncerti v Újlipótvárosu ne potrebujete koncertne dvorane ali odra za posebno glasbeno izkušnjo. Včasih potrebujete le odprt balkon, nekaj nadarjenih glasbenikov in skupnost, ki z glasbo tihotapi vesele trenutke na ulice Újlipótvárosa.

Brez kordona, brez festivalskega hrupa, samo glasbeniki, odprta okna in neponovljivo vzdušje Újlipótvárosa v poletnem večeru. Glasba 27 nastopajočih bo predvajana na 24 balkonih v Újlipóciji, tako da se lahko koncertna izkušnja prepleta celo s prijetnim poletnim večernim sprehodom, s premikanjem z balkona na balkon.

Koncertna serija 13. junija bo ulice Újlipótvárosa napolnila z glasbo, zbližala ljudi, ki živijo v tem območju, opozorila na lepoto stavb in nenazadnje poudarila, da so naše ulice lahko ne le kraji za prevoz, temveč tudi za preživljanje dragocenega časa.

V tem duhu se bodo na balkonih izmenjevali ljubiteljski glasbeniki in nacionalno znani profesionalni glasbeniki: med drugim bodo nastopili Szandra Iván, Eszter Kárász, Három yiddishe mame in FLOWRA, pa tudi Hēya, duo violončel More von dir in komorni zbor Énkrevalók – Pálferis.

Če bi radi območje Pozsonyi út raziskali z novimi očmi ali pa si preprosto želite brezplačen večerni program v skupnosti, je to 13. junija kraj dogodka v Újlipótvárosu: več informacij najdete na Facebook strani dogodka s klikom tukaj.