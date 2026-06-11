5 zvezdnih nočnih programov v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi v prvem poletnem mesecu

Ponoči prestolnica nedvomno pokaže drugačen, bolj skrivnosten obraz. V juniju ste se lahko kar nekajkrat odpravili v zakulisje Budimpešte, pa naj gre za predvečerne penine ali posebne večerne programe.

Noč gibanja // Városliget (12. junij 2026)

Ker vreme postaja toplejše in toplejše, ko drsimo v poletje, se čas športa premakne nazaj na večerne ure. Ekstremno obliko tega lahko doživite na enem najbolj pričakovanih brezplačnih športnih dogodkov v skupnosti v letu, Noči gibanja, zahvaljujoč kateri lahko 12. junija na trgu Hősök telovadite do zore. Poleg lokacije v Budimpešti obstaja še skoraj 100 drugih krajev v državi, kjer lahko skupaj izvajate zumbo, kolesarite, tečete, izvajate jogo ali planinarite – za natančne lokacije in programe spremljajte spletno stran dogodka!

XIV. Poletna noč zborov // na več lokacijah (13. 6. 2026)

Neomagnjeno veselje ob skupnem petju lahko doživite 13. junija na XIV. V času Poletne noči zborov, kjer lahko na različnih lokacijah v Dvorski četrti prisluhnete koncertom amaterskih zborov iz vse države in tujine. Koncerte različnih žanrov lahko vzporedno spremljate na skupno 9 zunanjih in notranjih prizoriščih. Vrhunec večera bosta Pevska ulica in Skupno petje, ob katerem boste lahko tudi vi izkusili geslo, ki ga organizatorji pogosto poudarjajo, da poje lahko vsak. Dokler ni pripravljen, pobrskajte po spletni strani dogodka, saj bo seznam nastopajočih objavljen kmalu!

Kresna noč v muzeju Madame Tussauds (19. junij 2026)

Če še niste imeli priložnosti obiskati muzej Madame Tussauds, je prišla nepogrešljiva priložnost: 19. junija si lahko svoje vstopnice zagotovite po skoraj polovični ceni! Na dogodku si lahko z eno vstopnico ogledate depilacijo svojih najljubših zvezdnikov in produkcijo Pop&Roll Art Toilet, programski sklop Kresne noči pa vključuje plesne točke, glasbeni dogodek, prepleten z uspešnicami skupine ABBA in druga odlična presenečenja. Zaradi pričakovanega velikega zanimanja vam priporočamo, da si svoje sedeže zagotovite čimprej, saj le vstopnice v predprodaji zagotavljajo vstop!

Noč muzejev// na več lokacijah (20. 6. 2026)

20. junija se bodo ponovno odprla vrata muzejev, ki bodo za eno noč osvetlili zaklade preteklosti in sedanjosti. Letošnja tema temelji na srečanju gastronomije in umetnosti, saj naša hrana pripoveduje zgodbo naših tradicij, skupnosti in identitete. Veleposlanica Zsófia Mautner dodatno krepi verodostojnost teme, saj gastroblogerka dobro ve, da kuhanje ni le tehnika, ampak tudi kulturni dialog. Eden najbolj priljubljenih kulturnih festivalov v letu ponuja nešteto programov, od vodenih ogledov do koncertov in družinskih programov do gledaliških predstav.

Goosebumps // László Papp Sports Arena (23. junij 2026)

Če se boste 23. junija odpravili v Sportareno Papp László, boste lahko priča neverjetnemu glasbenemu doživetju: na Janezov večer bodo na sredinskem odru prižgali ogenj, da boste lahko na vso moč prepevali besedila z najboljšimi madžarskimi zvezdniki. Kako zelo računajo na vaše prispevke, pove dejstvo, da vam organizatorji že pred dogodkom pošljejo besedila, da se lahko pripravite. V superprodukciji bodo nastopili tudi Bori Péterfy, Anikó Für, Dorka Gryllus, Petra Gubik, Gábor Hevér in Dorottya Udvaros.