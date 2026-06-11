Največji budimpeštanski observatorij to poletje vabi družine na osupljivo vesoljsko potovanje

Ali veste, kako diši vesolje? In od kod prihajajo meteorji Perzeidi? Kako sploh lahko nekdo postane astronom? Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja lahko dobite, če to poletje obiščete kraj, kjer se skrivnosti vesolja razkrivajo teden za tednom – astronomski observatorij Svábhegyi.

Zgodovina največjega interaktivnega astronomskega centra v naši državi ne bi mogla biti bolj pustolovska: zgodba se je začela z odločitvijo Miklósa Konkoly-Thegeja konec 19. stoletja, ko je madžarski državi podaril svoj observatorij Ógyalla in s tem ustanovil prvi državni astronomski inštitut v državi.

Gradnja Astronomskega inštituta se je začela leta 1921 na zemljišču, ki ga je zagotovilo glavno mesto, in je bila v več fazah dokončana do leta 1949. Inštitut je v prvi polovici 20. stoletja neprekinjeno sprejemal obiskovalce in imel živahno znanstveno življenje. Vsako leto se je pred teleskopi zbralo na tisoče zainteresiranih ljudi, raziskave in pomembni rezultati pa so bili doseženi tudi pod kupolami.

Po zadnji obnovi so bile stavbe in teleskopi popolnoma prenovljeni, od januarja 2018 pa lahko obiskovalci pokukajo tudi v velike teleskope Svábhegyi Csillagvzgáló in odkrivajo znamenitosti neba od blizu.

Teleskopski velikan in igrivo učenje v Svábhegyi Csillagvzgáló

A središče astronomskih doživetij ne obiščite le zaradi legendarnega teleskopa Miklósa Konkolyja-Thegeja: to poletje družine v Normafi čaka veliko vznemirljivih, interaktivnih dogodivščin.

Njihova programska serija z naslovom Astro-matiné na igriv in predvsem razumljiv način odpira vrata v vesolje. Čeprav je priporočljiva predvsem za otroke, stare od 6 do 12 let, ni treba skrbeti: ponuja veliko zanimivih stvari tudi za odrasle! Med 2–2,5-urnim dopoldanskim programom vam bodo različne postaje in seveda navdušeni astronomi omogočili vpogled v skrbno varovane skrivnosti vesolja v štirih različnih temah.

Pričakujete lahko kar nekaj velikih presenečenj: med drugim boste izvedeli tudi, kako kometi končajo na vrtu. Povedali vam bomo – otroci jih bodo pomagali kuhati! Kaj pa točno je v kozmičnem receptu in kako se v sliko znajdejo gumijasti medvedki, naj bo presenečenje.

Osončje oživi s pomočjo plišastih planetov, po privlačni predstavitvi – in zapletenih otroških vprašanjih – pa se lahko celo sprehodite skozenj.

Če vreme dopušča, lahko Sonce opazujete z velikanskim teleskopom observatorija, a tudi oblačno vreme v observatoriju Svábhegyi nikomur ne pokvari razpoloženja: namesto sonca si lahko od blizu ogledate budimpeštansko kupolo in se naučite vseh podrobnosti delovanja teleskopa.

Nenazadnje si nadenite namišljeni plašč in vstopite v Laboratorij za planetarne vonjave! S pomočjo vzorcev dišav, ki so tam postavljeni, lahko spoznate včasih prijeten, včasih pa trpek šopek vesolja. Tudi spektakularnih pojavov ne bo manjkalo: po spoznavanju posebnega vonja vesolja lahko opazujete vznemirljive pojave na površini Sonca, vključno s sončnimi izbruhi in protuberanci.

Poleg redno organiziranih astro-matin program observatorija Svábhegyi oblikujejo tudi nebesni pojavi. Med 4. in 12. junijem bosta na primer v središču pozornosti Jupiter in Venera, udeležili pa se boste lahko nenavadnih opazovalnih programov in uživali v konjunkciji svetlega planetarnega para.

Vredno bo spremljati aktualne dogodke, saj vas čakajo vznemirljive dogodke, kot so parada planetov v kresni noči, kino na prostem ali celo Noč utrinkov poleti – če naštejemo le nekaj od številnih družinam prijaznih doživetij.

Več informacij o programih najdete na spletni strani observatorija Svábhegyi Csillagvizsgáló s klikom tukaj.

Svábhegyi Csillagvizsgáló

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.