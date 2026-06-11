15 sejmov starinskih in retro izdelkov v Budimpešti in okolici za lov na zaklad v zgodnjem poletju

Pozdravite poletje v stilu, obiščite najboljše bolšje trge, bolšje trge in borze v prestolnici in okolici Budimpešte ter poiščite dolgo zaželene zaklade!

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula (6. junij 2026)

Sejem skupnosti Gardrób, programska serija, ki poteka že 14 let in jo dopolnjujejo predmeti, najdeni v sufnijih, vabi navdušene prodajalce in kupce v ELTE Gömb Aula prvo poletno soboto, 6. junija. Poleg najboljših oblačil, obutve, torb in dodatkov lahko na poletnem sejmu najdete tudi stare predmete, drobnarije in knjige.

Poletni bolšji trg Zugló ob otvoritvi (6. junij 2026)

Tudi prvo soboto v juniju, med 9. in 13. uro, lahko poletje začnete z resnično vzdušnim trgom Zugló. Poletni bolšji sejem Zugló vabi vse, ki si želijo najti in domov prinesti najboljše zaklade, pa naj gre za oblačila, igrače, knjige, stare drobnarije ali okraske za dom.

Noč starin v Hengermalomu (6. junij 2026)

6. junija med 16. in 22. uro vas Hengermalom vabi na večerno-nočno tržnico, kjer boste tokrat imeli priložnost iskati in raziskovati med najlepšimi zakladi, le da zdaj po sončnem zahodu. Dvorišče bo ta večer polno ne le prodajalcev, temveč tudi živahnega vzdušja, poleg tega pa bodo množico retro, starinskih in sredi stoletja starih predmetov dopolnjevali izdelki priljubljene tržnice ustvarjalcev.

Sejem filmskih plakatov, starin in knjig // RaktArt, Szentendre (12. junij 2026)

Tradicionalni sejemski vrvež v prvem poletnem mesecu ne bo manjkal okoli hiše na ulici Kőfaragó v Szentendreju. Na sejmu RaktArt v Szentendreju, ki bo 12. junija, bodo v središču pozornosti filmski plakati, poleg številnih zakladov in starin.

Bolšji sejem in sejem plošč Marczi // Kulturni center na trgu Marczibányi (13. junij 2026)

Kulturni center na trgu Marczibányi bo 13. junija ponovno odprl svoja vrata za nakupovalce bolšjega sejma in nakupovalce plošč. Drugo soboto v mesecu, od 10. ure dalje, z veseljem sprejemajo vse tiste, ki radi brskajo, se ozirajo ali pa želijo le podariti naprej svoje uporabne ali neuporabne predmete, ki so že dolgo pospravljeni doma, a so medtem postali popolnoma nepotrebni.

Sejem starin // Tržnica v Esztergomu (14. junij 2026)

14. junija se bo splačalo odpraviti v Esztergom, saj bo ponovno potekal težko pričakovani, zdaj že tradicionalni sejem starin. To nedeljo bodo iz globin omar in predalov potegnili na plano zaklade in starine, polne zgodb, da bi osrečili svoje nove lastnike.

Junijski sejem plošč // ELTE Gömb Aula (14. junij 2026)

Največji domači sejem plošč v državi 14. junija ne bo razočaral oboževalcev, saj bo od nedelje med 10. in 16. uro avlo ELTE Gömb do vrha napolnil z LP-ji, CD-ji, DVD-ji, MC-ji, majicami, plakati, časopisi, knjigami, značkami in spominki. Če imate vsaj malo radi glasbo, je to pravi kraj za vas, saj bosta na voljo tudi premiera plošče in podpisovanje avtogramov!

Veresi Bolhapiac // Veresegyház (14. in 28. junij 2026)

14. in 28. junija bo Glavna ulica Veresegyháza ponovno oživela z bolšjim sejmom. Na ta zgodnji poletni dan bodo ulice znova polne tržnega blaga, starin, zakladov, ki čakajo na nov dom, knjig in kdo ve koliko drugih dragocenosti, razloženih na mizah in prtih.

Sejem garderobe v središču mesta // Trg Erzsébet (20. junij 2026)

V soboto, 20. junija, bo na Trgu Erzsébet v središču mesta znova potekal Sejem garderobe v središču mesta. Če vam je vaša garderoba naveličana in bi jo radi osvežili, si želite novega sloga ali pa svojim oblačilom dodali kul, edinstvene dodatke, potem je srce Budimpešte pravi kraj za vas med 11. in 19. uro!

Gardrób // Avla ELTE Gömb (21. junij 2026)

Dogodek Gardrób se bo junija podvojil in 21. junija bo dogodek ponovno potekal pod stekleno kupolo avle ELTE Gömb z najbolj kul sezonskimi in poletnimi oblačili, čevlji, torbami in dodatki.

Tržnica vintage mode // Klauzál tér Vásárcsarnok (21. junij 2026)

Poznamo nešteto razlogov, zakaj se bo 21. junija splačalo odpraviti na Klauzál tér Vásárcsarnok. Na naslednji tržnici vintage mode ne boste mogli le odkriti enega najbolj vznemirljivih sejmov vintage oblačil v Budimpešti, temveč boste tudi osvežili svojo garderobo z odličnimi kosi in dodatki.

Bolšji sejem Szimpla // Szimpla Kert (27. junij 2026)

27. junija bo Szimpla Kert med 12.00 in 17.00 ponovno gostil kulturni bolšji sejem. To soboto v juniju vam ne bo preostalo drugega, kot da iščete, lovite najboljše zaklade in se po menjavi ali kupčiji vrnete domov zadovoljni z blagom, ki ste ga pridobili na tržnici.

Re-Flea Market // Pravljični vrt, Molnár-sziget (27. junij 2026)

Re-Flea Market se bo 27. junija preselil v Pravljični vrt na Molnár-szigetu v Soroksárju. Na dogodek, ki bo potekal v okviru Sobotnih družinskih dogodivščin, med 9.00 in 17.00, so dobrodošli vsi, mladi in stari.

Bolšji trg Budai (vsako soboto in nedeljo)

Vrata bolšjega trga Budai so vsako soboto in nedeljo na stežaj odprta za navdušene lovce na zaklade, ki lahko pridejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek za svoj dom, obstaja nekaj iz preteklosti, kar si vaše srce želi, je vredno nameniti dopoldne temeljitemu iskanju.

Bolšji trg na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Če se ozremo nazaj na več kot dve desetletji dolgo zgodovino, patina bolšjega trga na ulici Bakancsos ni izginila niti danes: je stalno prizorišče za prodajalce in kupce ob koncu tedna, kjer lahko najboljši od najboljših, zakladi, ki so nekoč počivali na podstrešjih, zamenjajo lastnika. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač do starih slik.