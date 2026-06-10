V iskanju zakladov Kőbánye: 11 manj znanih krajev, vrednih obiska

Čeprav Kőbánya danes ni nujno eno najbolj priljubljenih okrožij, lahko, če presežemo stereotipe, odkrijemo vrednote tukaj eno za drugo. Omeniti velja že zgodovina samega okrožja: poleg rudarstva je v okrožju cvetelo tudi vinogradništvo, veljalo je za prijetno izletniško destinacijo in vinsko regijo, bilo je največje središče prašičereje v Evropi, v Kőbányi pa je bila zgrajena celo prva konjska železnica v državi, plavajoča železnica. Vendar se bomo zdaj podali predvsem v sedanjost: pokazali vam bomo, katere zaklade bi lahko našli, če bi se zapeljali v Kőbányo.

Arhitekturne zanimivosti

Judovsko pokopališče na ulici Kozma

Največje judovsko pokopališče v naši državi je tudi med prvimi v Evropi in danes služi kot zadnje počivališče približno 300 tisoč ljudi. Leta 1893 je pokopališče odprlo svoja vrata kot judovsko pokopališče Rákoskeresztúr, kar je pomenilo rešitev za dejstvo, da so bila stara pokopališča že zasedena in uničena. Takrat je že stal ikonični beli pogrebni zavod v mavrskem slogu, ki si ga je zamislil Vilmos Freund. Izkopana trupla, ki so bila izkopana na pokopališču Váci út, so bila položena na novo pokopališče za večni počitek.

Hkrati so bila ustvarjena tudi rabinska mesta, kamor so položili odločilne osebnosti judovstva: Simona Ben Dávida Oppeheimerja, vodjo rabinskega sveta, Mózesa Kunitzerja, glavnega rabina Budima, in Sámuela Kohna, glavnega rabina, ki je prvi vodil slovesnost v madžarščini. Danes lahko poleg njih najdemo imena številnih znanih osebnosti, kot so dramatik Sándor Bródy, olimpijski prvak Alfréd Hajós in pionir madžarskega letalstva Viktor Wittmann.

Poleg verskih voditeljev in znanih osebnosti na pokopališču počiva tudi judovska elita 20. stoletja, zato lahko ob obisku naletimo na kar nekaj impresivnih mavzolejev. Kripto družine Brüll, ki je imela plemiški naziv, je zasnoval Kálmán Gertser, kamniti levi pred njo pa hvalijo delo Alajosa Stróbla. Medtem ko sta na primer Schmidlov mavzolej, ki je uvrščen na seznam spomenikov, in Griesov mavzolej okrašena z mozaiki Mikse Rótha. Območje, kjer je bil spomenik holokavstu, ki ga je zasnoval Alfréd Hajós, prvi dokončan po drugi svetovni vojni, trenutno upravlja budimpeštanska judovska skupnost.

1108 Budimpešta, Kozma utca 6.

Evangeličanska cerkev Kőbánya

Koncept skritega zaklada dobi pravi pomen z evangeličansko cerkvijo Kőbánya. Sakralna stavba, ki se nahaja v geometrijskem središču Budimpešte, zaradi svoje enoladijske osrednje ureditve prav tako spominja na baročni arhitekturni slog, a od zunaj je očitno art deco. Še več, je ena najlepših, njeno vzdušje pa ne le jasno spominja na cerkve v Københavnu ali Stockholmu, ampak bi se lahko z njimi tudi kosala.

Njen oblikovalec ni nihče drug kot János Frecska, čigar talent je vsaj tako skrit kot cerkev v Kőbányi. Arhitekt je v 20. stoletju deloval kot samotarski volk, zato čeprav je njegova cerkev postala mednarodno dragocena, njegovo ime skoraj ni bilo zabeleženo.

Če se vrnemo k cerkvi, je stavba, posvečena v zgodnjih tridesetih letih prejšnjega stoletja, prekrita izključno z neometano, rdečo opeko, do cerkvenega dvorišča je mogoče dostopati po okrašenem stopnišču, v kleti pa se nahaja zbornica. Prva moderna luteranska cerkev v prestolnici, zgrajena v slogu moderne arhitekture, je bila v letih po spremembi režima po uničenju druge svetovne vojne popolnoma obnovljena.

1102 Budimpešta, Kápolna utca 14.

Contijeva kapela

Poleg mojstrovine art decoja lahko v Kőbányi najdemo tudi zaklade baročne arhitekture, katere najstarejša znamenitost je Contijeva kapela. “Kmečko baročno” kapelo je Antal Conti zgradil v znak hvaležnosti, potem ko je z družino preživel kugo. Tako je stavba leta 1740 že stala na majhnem hribu, kjer je danes, in izbira njene lokacije ni bila prepuščena naključju.

V bližini stavbe je bila morda nekoč jama, katere voda naj bi bila zdravilna, številna čudežna ozdravljenja pa so pripisovali podobi Marije, ki se je prav tako nahajala na tem območju. Zaradi tega ga je papež razglasil za romarski kraj. Vendar pa zgodba vključuje tudi dejstvo, da je imel Antal Lipót Conti vinograd na Ó-hegyju.

Kamnosek si stavbe ni le zamislil, ampak jo je sam tudi zgradil, celo zasnoval notranje prostore, po legendi pa je glavni oltar izklesal iz enega samega kamnitega bloka. Kapela, ki jo je mogoče videti danes, je bila še večja kot danes, z dodatnimi deli stavbe, dodanimi v obliki črke U. Družina Conti je želela biti tukaj pokopana, menihi, ki so skrbeli za kapelo, pa bi živeli v ločenem delu, v drugem pa bi bil gostilniški lokal.

Klotni sistem Kőbánye skriva tudi veliko zanimivih dejstev o zgodovini mesta:

Obiskali smo zdaj skoraj popolnoma prazen in skrivnosten kletni sistem Budimpešte

Mnogi morda sploh ne sumijo, da se pod Kőbányo nahaja kletni sistem, dolg več kot 30 km, katerega zgodovina sega v 18. stoletje.

Naravne vrednote

Jezero Mély

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je Kőbánya po zaslugi sodelovanja skupnosti obogatila s čudovito, urejeno oazo, kjer sprehajališča in peneče se jezero že kar nekaj let idilično barvajo pokrajino. Kraj, znan tudi kot Újhegyi-tó, s svojo neomajno spokojnostjo in urejenim okoljem čaka tiste, ki se želijo ukvarjati s športom in sprostiti. Morda pa bomo tukaj lahko celo podoživeli otroštvo, saj območje okoli jezera ponuja odličen kraj za lovljenje perja, rolanje, vožnjo s skuterjem in piknik, dobrodošli pa so tudi ribiči.

Učna pot Felsőrákosi

Po Naplaškem jezeru je drugo največje lokalno zavarovano območje v Budimpešti travniki Felsőrákosi, ki so posebnega pomena ne le zaradi potoka Rákos, ki teče tu, temveč tudi zaradi bogate favne in flore. Naj omenimo le nekaj pomembnih dejstev: tukaj živi približno 200 vrst ptic (skupaj jih je v prestolnici 267), tukaj najdemo najpomembnejšo populacijo brgleza, nekoč pa so tukaj odkrili tudi najredkejšega plazilca v Evropi, rákosijevega gada, ki je danes žal izginil z območja. Divjino X. okrožja lahko raziščete na 12 postajah dolgi, 5 km dolgi učni poti, katere izhodišče je prva informacijska tabla na koncu ulice Túzok. Med našim divjim in romantičnim potovanjem nas skozi čivkanje ptic vodijo habitati divjih voda, trstičje, jelševi gozdički, barjanski travniki in vrbova močvirja s trstičjem.

Nagyiccei Kiserdő

Druga zelena oaza okrožja leži na meji X. okrožja, kjer bi že v 19. stoletju lahko našli dolge pašnike in mrežo kmetij. Proti koncu stoletja je bila sprejeta odločitev o zasaditvi gozdnega pasu. Tako lahko danes uživamo v zaščiti jesenov in hrastov, ki rastejo v Nagyiccei Kiserdő. Od letos lahko tukaj vidimo tudi 1500 novih sadik dreves, saj je bilo upravljanje mestnega gozda izvedeno s podporo občine Kőbánya. V okviru tega je bil gozd razširjen z novo pravljično potjo, tekaško stezo, vadbeno opremo in otrokom prijaznimi gozdnimi igrami, tako da lahko služi kot pravi raj za vse, ki si želijo oddiha.

Kulturne dogodivščine

Kertem

Kertem spreminja industrijsko okolje vrta Kulturnega centra Törekvés v Kőbányi v boemski, prijeten pivski vrt, kjer se lahko pod listjem dreves, ki se dvigajo nad nami, sprostimo ob kozarcu pijače in grižljaju ali dveh dobrot. To poletje bo iz pip teklo več vrst piva, balkanski burger, klobase, žar kroglica in celo krožnik tapasov pa ne smejo manjkati na kulinarični ponudbi. A greh bi bilo v primeru Kertema govoriti le o hrani in nastanitvi, saj nas v kraju, ki združuje retro in hipijevsko vzdušje, nenehno čakajo koncerti. Ime je vljudno, v prostoru, ki ga zvečer osvetljujejo nizi luči in spremlja glasba, se lahko počutimo, kot da smo pravkar stopili na vrt za našo hišo.

1101 Budimpešta, Könyves Kálmán körút 25.

Spomenik pivovarne Dreher

Od leta 1979 so spomini na pivovarno Dreher v Kőbányi in zgodovina pivske industrije zbrani v šopku v stalni razstavi Spomina pivovarne Dreher, kjer se lahko o pivu naučimo praktično vse. Tukaj nas čaka tehnična in proizvodna oprema, modeli, fotografije, umetniška dela in relikvije, stare več sto let. In seveda dobimo tudi odgovore na vprašanja, kot so »Kakšne navade pitja piva obstajajo?« ali »Kako je Antal Dreher starejši postal svetovno znani pivski kralj?«. Mednarodno edinstvena razstava je bila pred nekaj leti, ob 40. obletnici, obnovljena in zdaj navdušuje obiskovalce kot sodobna, interaktivna razstava zgodovine piva. Vstopnice za muzej je mogoče kupiti le na kraju samem, s plačilom z gotovino.

1106 Budimpešta, Dreher Antal út 3.

Več o zgodovini zapuščene Dreherjeve vile si lahko preberete tukaj:

V iskanju zapuščenih krajev: Zgodovina vile Havas v BudimpeštiV iskanju zapuščenih krajev: Zgodovina vile Havas v Budimpešti

Stavba, znana tudi kot Dreherjeva vila, stoji zapuščena v središču Kőbánye, njene stene pa hranijo številne spomine in zgodbe, ki si jih lahko zdaj ogledate!

Kulturni center Kőrösi Csoma Sándor

Kulturni center Kőbánya od leta 2011 služi svojemu kulturnemu namenu, ki je igrati pristno, tradicijo spoštljivo in javno interesno vlogo v življenju okrožja. V skladu s tem ponujajo raznolik program, gledališke večere, koncerte lahke in resne glasbe, večere s podiji in razstave. Njihova najnovejša začasna razstava »Kőbányai kukhányivilág« (Svet kuhinje Kőbánya) predstavlja gastronomsko kulturo regije, hkrati pa zajema podrobnosti o nekdanji prašičereji in farmacevtski industriji tukaj. Razstavo si lahko ogledate v zidovih ene od članic centra, Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény (1102 Budimpešta, Füzér utca 32., 4-es kupacsengő), do 16. septembra.

1105 Budimpešta, Szent László tér 7-14.

Gastronomski ogled v Kőbányi

Vrt Csősztorony za vsakogar

Preden se lotimo hrane, pijače in vina, ne moremo izpustiti Csősztornyja, ki obeležuje nekdanjo vinsko regijo Kőbánya. Deset metrov visok stolp je nekoč služil kot opazovalnica za vinarje iz Kőbánye, ki so varovali vinograde, medtem ko se je svet lastnikov vinogradov sestajal v zgornjem prostoru stolpa. In čeprav je Csősztorony izgubil svojo funkcijo, življenje na njegovem vrtu še danes teče, zahvaljujoč restavraciji Csősztorony Garden. Bistro je prostor s pravim karo prtom, ki spominja na babičino kuhinjo, kjer se lahko potopimo v nostalgijo v družbi okusov tradicionalnih jedi.

1104 Budimpešta, Harmat utca 31.

Pikantne ribe Budimpešta

Pikantne ribe Budimpešta nas vabi v srčno čakro kitajske četrti na gastronomsko potovanje, začinjeno s kulturo, kjer lahko, če smo dovolj pogumni, poskusimo najboljše iz pristne kitajske kuhinje. Med posebnimi jedmi lahko najdemo meso meduz, ocvrte svinjske vampe, ocvrto bučo s slanim jajcem, govejo drobovino s čili omako in številne druge okusne jedi. Seveda pa so mislili tudi na bolj previdne gastronavte, na primer, čakajo jih hrustljava sečuanska svinjina, pikantna svinjska rebra, postrežena s kozicami, in številne druge, domiselne jedi. Zato bodite moški na nogah, ki bo lahko izbiral med številnimi možnostmi. Čeprav restavracija obljublja zagotovo nepozabno gastronomsko izkušnjo in tradicionalne kitajske okuse, od pikantnih, začinjenih okusov do lahkih, svežih jedi.

1107 Budimpešta, Jegenyejeva ulica 26.