5 fantastičnih sladoledarnic ob Blatnem jezeru za sladek začetek sezone 2026

Ni vročine, ki je ne bi mogli prenesti, ko se v vašem lijaku topijo nebeške kepice – naslednjih 5 sladoledarnic ob Blatnem jezeru vam bo letos zagotovilo, da boste poleg že dolgo priljubljenih okusov spoznali še nov obraz te poslastice.

Sladoledarna Florida, Balatonmáriafürdő

Sladoledarna Florida je pravi koncept na južni obali: nič čudnega, saj sladoledni raj Balatonmáriafürdő že več kot trideset let streže domače kepice! Pult je poln dobrot, letos pa je ena od floridskih kreacij postala ponosna lastnica naziva sladoledarna Balaton. Nagrajena specialiteta Balaton Noir temelji na čokoladnem sladu, ki navdušuje brbončice z rumom, slivovo pestrostjo in sladnim hrustljavim okusom – mnogi pravijo, da je najbolj podoben okusu kave Maci.

8647 Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 85.

Sladoledarna Tejvirág, Balatonboglár

Kakšen je okus sreče? V Balatonboglárju lahko to preprosto ugotovite – le poskusiti morate nekaj sladolednih specialitet Tejvirág. Vsaka od znanih kepic je narejena z velikim strokovnim znanjem in izključno iz naravnih sestavin, da bi bila vreden dodatek k vašemu lijku v vročini. Naj gre za hrustljave jagode, nežno topljivo čokolado ali kreacije, navdihnjene s torto, bo njihova ponudba to poletje zagotovo privabila množice na plažo Platán. In ker je to brezplačna plaža, za uživanje v sladko osvežilnih doživetjih sploh ne boste potrebovali vstopnice!

8630 Balatonboglár, Platán tér 1.

Szigligeti Fagyaltozó

Ko obiščete Szigliget, si po potovanju resnično lahko privoščite zaslužen sladoled – na mestu, ki ga pogosto imenujejo prava citadela umetniških sladic. Szigligeti Fagyaltozó, ki se nahaja ob gradu, že vrsto let poleti polni svoj pult z najbolj posebnimi okusi: v tem času so ustvarili dobrote, kot je sladoled iz gorgonzole in oreščkov. In če nas poslušate, začnite to sezono s sorbetom iz bezga!

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 26.

Bringatanya, Somogyi fagyaltműhely, Gyenesdiás

Kar svojim gostom predstavlja sladoledarna Bringatanya v Gyenesdiásu, je prava umetnost, včasih v obliki drznih kombinacij okusov, včasih v obliki priljubljenih cmokov. Plod skupnega dela družine Somogyi je od odprtja leta 2005 prejel številne nagrade – in pridobil še več rednih strank. In vsi soglasno pravijo: navdušenje okoli sladoledarne ni zaman!

8315 Gyenesdiás, Madách utca 45.

Bagaméri Fagyaltozó, Balatonfüred

Skoraj greh bi bil, če med obiskom Balatonfüreda ne bi obiskali Bagaméri Fagyaltozó, saj na njihovem pultu ne manjka nagrajenih dobrot. Tu je mandljev sladoled znamke Dörgicse, ki je lani osvojil nagrado za sladoled leta – vendar ne morete zgrešiti s sadno možnostjo, za katero sočne sestavine dobavljajo lokalni pridelovalci. Hladilna sladica ima tudi čudovit razgled na Füredovo priljubljeno sladoledarno.

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 2.