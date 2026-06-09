Vrt vrtnic mediteranskega mesta Južne Transdanubije sije v vsem svojem sijaju

Obstajajo kraji, ki vas ne osvojijo kot kričeče znamenitosti, temveč se neopaženo prikradejo v vaše srce. Če trenutno obiskujete Južno Transdanubijo, ne zamudite vrta vrtnic v srcu Pécs, ki sije v vsem svojem sijaju!

V mediteranskem mestu Pécs, nedaleč od peške katedrale, očarljiv vrt vrtnic, ki sije v vsem svojem sijaju, čaka tiste, ki se želijo sprostiti med cvetjem.

Skrbno obnovljen park s pisanimi gredicami, bujnim rastlinjem in harmonično zasnovo je prava draguljnica v srcu zgodovinskega mestnega jedra. Poleg vrtnic so tukaj tudi posebne rastline, ki so bile izbrane v skladu s preteklostjo vrta.

Vrt vrtnic ni vreden le svoje lepote, temveč tudi vzdušja in miru. Vonj cvetja, udobne klopi in urejene zelene površine ponujajo mirno zatočišče obiskovalcem od blizu in daleč. Vrednost vrtnice še dodatno povečuje dejstvo, da njena zgodovina sega v pozno rimsko obdobje in nas spominja na bogato preteklost Pécsu.

Vrt je danes več kot le počivališče: je tudi skupnostni prostor, kjer se odvijajo kulturni programi, manjši koncerti in gastronomski dogodki. Poleg dogodkov, ki bogatijo čas, preživet tukaj, vrt ohranja mirno, intimno vzdušje, v katerega se mnogi ljudje vedno znova vračajo.

Vrtnico najdete na naslovu Janus Pannonius utca 10, kjer se nahaja tudi Rózsakert Bisztró, ki po sprehodu po vrtu ponuja odlične osvežilne pijače, kavo in okusne prigrizke.