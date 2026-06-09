Dolgo pričakovani naravni pojav pozdravi poletje s svatbenim plesom zlatega konja

Letos se je eden najlepših naravnih pojavov poletja, cvetenje Tise, začel nekoliko prej kot pričakovano in je bil prvič v sezoni opažen v vasi v okrožju Jász-Nagykun-Szolnok.

Cvetenje Tise se je začelo nekaj dni prej kot pričakovano: čeprav je bilo pričakovano šele sredi junija, je bil ples Tise posnet s kamero prvo nedeljo v mesecu v Tiszainoki v okrožju Jász-Nagykun-Szolnok, kjer se je na vrhuncu pojava zbralo več kot sto tisoč žuželk.

Glavno cvetenje Tise si lahko ogledate celo na enem od lovov, ki jih organizira osebje Narodnega parka Hortobágy, kjer lahko cvetenje Tise ne le opazujete iz pristanišča, ampak ga lahko doživite tudi s palube plovila in celo poslušate uvodno predstavitev o svatbenem plesu enodnevnic.

Seveda vam ni treba skrbeti, če vasi ne morete obiskati, saj lahko ta edinstven poletni pojav opazujete na številnih točkah vzdolž Tise, tako da lahko od Tivadarja, preko Tokaja, Tiszafüreda in Szolnoka, vse do Szegeda, uživate v posebnem spektaklu, običajno med 18. in 21. uro.

Vendar pa pred organizacijo potovanja upoštevajte, da cvetenje Tise traja le nekaj dni, zato se z odhodom ne splača predolgo odlašati.