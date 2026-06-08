5 razstav v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi, če želite poletje začeti s kulturo

Če želite poletje začeti s kulturo, vas razstavišča v prestolnici ne bodo razočarala, pa naj gre za sodobno umetnost ali večje razstave.

Razstava DeForma // Galerija Virág Judit (do 27. junija 2026)

Po izjemno uspešni secesijski razstavi Zsolnayja, ki je privabila več deset tisoč obiskovalcev, Galerija Virág Judit zdaj predstavlja sodobno, postmoderno razstavo. Razstava z naslovom FormabontóDeForma izbira nekaj najbolj vznemirljivih del skupine DeForma in jih ne le predstavlja, temveč jih omogoča tudi za nakup. Obiskovalci se lahko srečajo z dekorativnimi in sodobnimi vsakdanjimi predmeti, čajnimi in kavnimi servisi ter domiselno keramiko, od katerih je vsak edinstveno umetniško delo. Nekatera ročno poslikana dela so izdelana z visokopečnim postopkom, po tehnologiji, podobni tradiciji Zsolnayja.

Iščemo strastnega pripravnika! Nevidne strukture sistema pripravništva v sodobni umetnosti // Projektni prostor aqb (do 3. julija 2026)

Projekt Iščemo strastnega pripravnika! preučuje enega najmanj omenjenih, a temeljnih pojavov sodobne umetnosti, pripravništva, ki so hkrati vrata in ovira za profesionalni uspeh. Raziskava, povezana z razstavo, prikazuje, v kolikšni meri pripravništva na Madžarskem izpolnjujejo svoje obljube, kateri skriti mehanizmi vzdržujejo ta sistem in katere druge poti bi si lahko zamislili. Projekt temelji na anonimnem vprašalniku, v katerem pripravniki delijo svoje izkušnje, rezultati pa se prek publikacij in institucionalne diseminacije vrnejo v svet umetnosti. Razstava poudarja protislovja življenja pripravnikov skozi dela mednarodnih umetnikov, hkrati pa odpira vprašanja, kot so izkoriščanje, neenakost možnosti in ponovni razmislek o delovanju institucij.

Razstava Metallica // Rock Museum (do 1. avgusta 2026)

Junija 2026 se bo ena najvplivnejših metal skupin na svetu, Metallica, vrnila na Madžarsko z dvema koncertoma. V povezavi z budimpeštanskim dogodkom se bo po 10 letih v madžarski rock dvorani slavnih v RAM Colosseumu ponovno odprla obsežna razstava, kjer bodo na ogled relikvije Metallice iz zasebnih zbirk. Razstava, ki bo odprta med 6. junijem in 1. avgustom 2026, bo predstavila spomine skupine in stalno razstavo madžarske rock zgodovine ter obiskovalcem ponudila edinstveno glasbeno potovanje skozi čas.

Ali bom ostal prijavljen? // Budimpeštanska galerija (do 9. avgusta 2026)

V zadnjih letih je bliskovito hiter razvoj umetne inteligence in digitalnih tehnologij temeljito spremenil naš vsakdan: življenje je postalo bolj priročno, delo pospešeno in odprto nova obzorja v znanosti. Toda za sijočo površino se pojavlja vedno več vprašanj: fizični in duševni učinki prekomerne uporabe zaslonov, nevidne posledice spletne prisotnosti in globalno okoljsko breme tehnološke industrije. Razstava se odziva na to dvojnost: kako naša stalna spletna prisotnost spreminja naša življenja in koliko dejansko vidimo sisteme, v katerih se vsak dan gibljemo. En del razstave kritično preučuje delovanje umetne inteligence, nadzora in digitalnih infrastruktur, drugi pa psihološke učinke spletnega prostora, preplet telesa in tehnologije ter vse bolj razdrobljen, pogosto ekstremen medij interneta.

Snemanje! – Trenutki iz 125-letne zgodovine madžarskega filma // Hiša Mai Manó (do 23. avgusta 2026)

Razstava Snemanje! predstavlja 125-letno zgodovino filma in fotografije, prepleteno skozi madžarske fotografije s stojnic in delovnih fotografij. Razstava v Hiši Mai Manó ponuja vpogled v zakulisje ikoničnih filmov, vključno s Körhinta, Egri csillagok, Priča in Szerelem, skozi slike, posnete med snemanjem teh filmov. V drugem nadstropju se skozi skoraj devetdeset, večinoma nevidnih posnetkov madžarskega poklica fotografa s stojnic razkriva nevidni svet filmskega ustvarjanja. Razstava je hkrati dokument in vizualna izkušnja, ki obuja skupno zgodovino filmov in fotografije.