Smetana podeželskega gostoljubja se seli v Budimpešto na divji junijski vikend

Teden dni kasneje kot običajno, med 4. in 7. junijem, bo letošnji festival gurmanov MBH Bank v Millenárisu, kjer bo tokrat v središču pozornosti podeželska gastronomija. Tam bodo tudi najboljše restavracije, slaščičarne in bari v prestolnici, razstavljavci pa bodo v štirih dneh ponudili največji in najbolj barvit meni in izbor pijač v državi, organizatorji pa pripravljajo tudi novo lokacijo.

Kot so se obiskovalci, ki se vračajo, morda že navadili, restavracije, ki razstavljajo na festivalu, ponujajo festivalski meni z več sto hodi, v katerem lahko vsakdo najde prave jedi zase, pa naj bo to vegani ali vegetarijanci, ljubitelji mesa, ljubitelji bližnjevzhodne, azijske, tradicionalne ali sodobne madžarske kuhinje, intoleranti na gluten ali laktozo ali morda tisti s sladkim okusom. Letos bo v središču pozornosti podeželsko gostoljubje, zato bodo poleg vračajočih se podeželskih restavracij prišli tudi novi razstavljavci iz številnih regij.

Ogromen in raznolik festivalski meni

Po dolgem času se vrača Anyukám gedát, prihaja edina podeželska restavracija Platán Tata z dvema Michelinovima zvezdicama, Casa Christa, Mede by Adam Mede in Villa Kabala iz Blatnega višavja, La Vie Gourmet iz Hévíza, Babel Budapest z Michelinovo zvezdico pa prinaša svojo nedavno odprto podeželsko sestrsko restavracijo Papi.

V prestolnici ne bo manjkalo novih restavracij: med drugim bodo Anton by Alelí, Black Angus, Caviar&Bull, Celsius, Food Revolution, Galamb, Giulia, Lángosss!, Le Petit Beef Bar, Moszkvatér Bisztró in Mozata.

V skladu z letošnjo temo organizatorji pripravljajo tudi dodatno lokacijo, kjer bodo priznani kuharji vsak dan pripravljali klasične jedi. V četrtek lahko poskusite sodobni golaž Renátója Kovácsa, v petek ribjo juho Baja Lajosa Bírója, v soboto nacionalno znano ovčjo enolončnico Karcag iz restavracije Nimród, v nedeljo pa petelinjo enolončnico Ádáma Barne.

Od Poroszlója do Københavna

Od petka popoldne do nedelje zvečer obiskovalce, ki se želijo učiti in zabavati, čaka Gurmanska akademija, ki jo podpirajo vrhunski gospodinjski aparati Haier, kjer si sledijo brezplačna predavanja in delavnice, pripravljene jedi pa je mogoče tudi poskusiti.

Letos bo podeželje igralo pomembno vlogo, saj bodo med drugim kuhali Horgonyzó, Papi, Villa Kabala, Iszkor, Lestyán, Teyföl, Végállomás Bisztró in Stoller Marci iz Budimpešte v Etyeku, nastopil pa bo tudi madžarski kuhar restavracije Alchemist, Richárd Pivonka, ki ima v Københavnu dve Michelinovi zvezdici in je trenutno uvrščen med 5. najboljše restavracije na svetu, in bo dobesedno okusil filozofijo restavracije.

Tudi delavnic ne smete zamuditi: s Poroszlói Rétesházom bosta pripravljala štrudelj, z Adrienom Csepelyijem pa polževe testenine. Za zaključek programa bosta na odru stopila dva finalista kuharske oddaje RTL “Éttermek scataja”, ki bosta skupaj kuhala, končni rezultat pa ne bo okusil le zvezdniški kuhar Ákos Sárközi, temveč tudi občinstvo.