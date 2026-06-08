Povsem nova trgovina z bajgli v središču Budimpešte osvaja z mavričnimi žemljicami

Sredi velikih pričakovanj se je odprla druga trgovina Best Bagel, ki je v vrvež mestnega središča takoj vnesla barvo z vznemirljivo gastronomsko specialiteto: povsem naravni, veganski mavrični bagel se tukaj prvič predstavlja v Evropi.

Druga trgovina Best Bagel v prestolnici se je odprla na ikonični pešpoti v Budimpešti, Váci utca 73, in takoj prispela v vrvež mestnega središča s posebno premiero: prvič v Evropi je tukaj mogoče poskusiti veganski mavrični bagel iz naravnih sestavin.

Barvit in spektakularen, a povsem rastlinski bagel tako združuje obrtniško kakovost blagovne znamke z novim, vizualno vznemirljivim konceptom.

Posebnost mavričnega bagla je, da za razliko od ameriških različic ne vsebuje umetnih barvil ali dodatkov, temveč je narejen izključno iz naravnih rastlinskih sestavin. Mavrično testo zato ni le spektakularno, ampak tudi čista, moderna in zavestna izbira.

Ekipa Best Bagel si je zadala cilj, da bi na eno najbolj prometnih lokacij v središču mesta prinesla fotogeničen, visokokakovosten in inovativen prigrizek. Ta pristop se odraža tako v videzu izdelkov kot v oblikovanju lokacije, saj je mavrični bagel že vzbudil veliko zanimanja na družbenih omrežjih.

Best Bagel Váci zdaj goste pozdravlja z znano ponudbo blagovne znamke – svežimi, ročno izdelanimi bagelji, vrhunskimi sestavinami, hitro postrežbo in dostopnimi cenami – ter ekskluzivno premiero mavričnega bagela.

Best Bagel Váci

1056 Budimpešta, Váci utca 73.