Novo v Budimpešti: 8 novo odprtih krajev, vrednih obiska v juniju

Od baskovskega bistroja do primestnega zatočišča za burgerje, od rimske pice do ocvrtih langošov, od borzne restavracije do suši bara v kleti, budimpeštanska gastronomska scena ta junij ponuja nešteto novosti. Predstavljamo vam najboljše!

KisRóma

Ekipa iz KisNápolyja v Balatonszemesu je ob vznožju linških stopnic odprla svojo prvo picerijo v prestolnici, KisRóma, ki sledi šoli hrustljavega, tankega testa. Vrsta pice, imenovana »Tonda Romana«, ima veliko več dodatkov kot neapeljska različica: poleg italijanske paradižnikove omake San Marzano in madžarske mocarele jo lahko spremljajo tudi mlada koruza, salama mangalica in solata s koriandrom in ananasom. Pice lahko uživate na sosednjih stopnicah ali na sončni terasi KisRóma, ob spremljavi pikantnega Negronija ali osvežilnega Aperol Spritza.

1015 Budimpešta, Batthyány utca 24.

Kakurega

Peta restavracija Anh Tuana in njegovih kolegov, ki stojijo za vietnamsko-tajsko gastronomsko revolucijo v Budimpešti, se skriva v kleti Opiuma. Ni naključje, da nosijo ime Kakurega, kar pomeni »skriti zaklad«. Pult s sušijem v obliki črke U, ki zavzema znaten del kleti, in japonski domači oltar, ki stoji visoko na koncu, določata ton za pristno azijsko okusno pustolovščino, ki se giblje vzdolž osi sendvičev nigiri-ramen-kacus, ki jo dopolnjujejo domače, fermentirane pijače Nguyen Thuy Phuong.

1051 Budimpešta, Arany János utca 13.

Bistro Biarritz

Le malo restavracij v Budimpešti se lahko pohvali s svojo stranjo na Wikipediji, vendar je Biarritz član tega ekskluzivnega kluba. Bistro, ki je bil ponovno odprt maja po kratkem premoru, združuje svet francoske in baskovske kuhinje ter dosega briljantno ravnovesje med sodobno gastronomijo in lokalnimi tradicijami. Poleg zurrukutune (pikantne juhe s trsko in popolnimi jajci), fideua iberico (morski ragú s testeninami in svinjskim filejem) in goxua (baskovski crème brûlée) je na jedilniku tudi nekaj madžarskih klasik, tako da se bodo tudi ljubitelji madžarskih okusov počutili kot doma.

1055 Budimpešta, Balassi Bálint utca 2.

Bux Index Kitchen & Bar

Bux Index se je odprl na strehi impozantne Postapalote, ki mami s svojo neprimerljivo panoramo, mednarodno kuhinjo in široko ponudbo koktajlov, kjer se tema borze ne konča z imenom. Na jedilniku so jedi, ki so jih navdihnila največja svetovna finančna središča, in črpajo iz gastronomske dediščine mest, kot so New York, Tokio in Mumbaj. Mini burgerji, udon, prelit z jajcem, mariniranim v soji, svinjska žemljica, dahl iz rdeče leče – vsaka jed je značilna, natančno pripravljena in prav tako vznemirljiva kot dan na borzi.

1122 Budimpešta, Krisztina körút 6.

Deszka Presszó

Deszka, ki se nahaja na ulici Veres Pálné, ne potrebuje posebne predstavitve: nova enota kolektiva, ki neguje žanr celodnevnih zajtrkov na najvišji ravni, pomaga pri nemotenem začetku dneva z večjo kapaciteto, jedmi za brunch, ki so na voljo le tukaj, posebnimi kavami in običajno kakovostjo, le nekaj minut hoje od bazilike. Umešana jajca s panko skorjo, bageli s kozjim sirom in peso, angleški zajtrk, domače makove žemljice, domača kombuča, Bloody Mary – Deszka Presszó je najboljši argument, da je zajtrk resnično najpomembnejši obrok dneva.

1051 Budimpešta, Sas utca 9.

Dr. Smash

Mornija smash burgerjev je pred nekaj leti Budimpešto prizadela kot orkan, a dolgo časa so prebivalci zunanjih okrožij lahko uživali v sadovih Maillardove reakcije le ob vrnitvi v središče mesta. Dr. Smash’sova restavracija z burgerji si prizadeva to spremeniti in ponuja tanko stisnjene žemljice s hrustljavo skorjo, polne sočnega mesa, v primestnem okolju, v osrčju Árpádfölda. Tukaj je standard dvojna govedina, prav tako posebna domača omaka in dvojni čedar, pri maksimiranju kalorij pa nam pomagajo polni krompirčka in koščki čilija.

1162 Budimpešta, Állás utca 56.

Suši restavracija Neko

Sveži morski sadeži, osvežilni koktajli in orientalsko udobje – vse sredi vrveža zabavne četrti, a hkrati v intimnem okolju, v najnovejši suši restavraciji v mestu! V suši restavraciji Neko vas široka izbira okusnih nigirija, makijev in sashimija, bogatih juh, posebnih omak, prenovljenih jedi ulične hrane, jedi z žara in pikantnih karijev popelje na pan-azijsko pustolovščino, združeno s prvovrstno postrežbo in finim kulinaričnim vzdušjem. 1061 Budimpešta, Király utca 48.

PAN Deli Azijska kuhinja in suši

Vietnamska svežina, japonska natančnost, tajske začimbe: PAN Deli prinaša najboljše jedi treh ključnih kuhinj jugovzhodne Azije pod eno streho, le streljaj od parka Bikás. Naj bo to skleda vroče juhe pho, hrustljavi spomladanski zavitki, govedina z limonsko travo, barvita solata iz manga ali kremast domači udon, vsaka jed je dokaz spoštovanja sestavin in ljubezni do azijske gastronomije.

1119 Budimpešta, Etele út 57.