Gastronomske dogodivščine v Oktogonu: 5 briljantnih gastropubov v okolici, od kavarn do ulične hrane Kánaán

Pred kratkim je postalo jasno, da je še vedno mogoče piti vodo na Donavi, saj so se v Oktogonu in okolici, ki je že tako poln gastropubov, odprli novi lokali. Zdaj smo poleg starega bikerja prinesli še nekaj slastnih izbir iz novih, ki verjetno ne bodo razočarale: podajte se na gastronomsko turnejo!

Andijeva kavarna

Pravi projekt matere in hčere in hkrati uresničitev pravih sanj je eden najnovejših gastropubov v Oktogonu, Andijeva kavarna, kjer strast, kakovost in skrb gredo z roko v roki. Pravi protagonist je seveda kava, katere osnova je stabilen italijanski značaj, radi pa eksperimentirajo tudi s svetlo praženimi kavnimi zrni iz drugih regij. In skrb se ne ustavi le pri prijaznih nasmehih, saj govorimo o kavarni brez glutena, kjer nikomur ni treba sklepati kompromisov, ko gre za pecivo, sladico ali sendvič. Poleg vsega tega v kavarni, ki je hkrati tudi razstavni prostor, namenijo prostor celo umetnosti, tako da si lahko občasno ogledamo dela novih umetnikov.

1067 Budimpešta, Teréz körút 33.

Grška restavracija Meraki

Tako kot je vzdušje sproščeno, so girosi v Merakiju prav tako profesionalni, kamor se lahko oglasite tudi med odmorom za kosilo, pred zabavo ali celo kot priložnostni prostor za zmenek. In če vam je ime že znano, ni naključje, saj je grško sonce leta 2019 v prestolnico pripeljalo s tovornjaki s hrano. Dva od teh sta na stalnih lokacijah – pred Köz_helyjem in Hűvösvölgyi út 132. – in minilo je približno eno leto, odkar so nam v Oktogon pripeljali ulično restavracijo s hrano Kánaán. Čeprav je klasični giros narejen s svinjino, je Meraki prelomil tradicijo in se držal madžarskega okusa, zato lahko izbiramo tudi med skledami girosa in pitami iz piščanca in govedine. Za vsako lahko izbirate med različnimi omakami, a obljubljamo, da tudi vegetarijanci in vegani zaradi Merakija ne bodo lačni.

1067 Budimpešta, Teréz körút 27.

Wrapsta

Še en nov zaklad za poletje 2025 je Wrapsta, kjer lahko ustvarimo lastne tortilje: 4 različno okusne liste tortilj in različne dodatke. Če se vam ne ljubi preveč razmišljati, lahko izbirate tudi med že pripravljenimi alternativami na jedilniku. Čeprav odločitev ne bo veliko lažja, saj so madžarski, mehiški, turški in grški tortilji le nekateri primeri od mnogih. Nebeške eksplozije okusov so posladkane z Wrapstinimi domačimi smoothiji.

1067 Budimpešta, Teréz körút 37.

Casa Mexa

Casa Mexa je leta 2024 v Budimpešto prinesla latinskoameriški pridih in se od takrat uspešno uveljavila v prestolnici, saj je svojo novo enoto odprla konec lanskega poletja, le streljaj od Oktogona. Osupljive okuse in pristna gastronomska doživetja zagotavljajo družinski recepti, ki segajo od tacosov, quesadill, burritov in chilaquilesov. Znane mehiške jedi je mogoče prilagoditi: izbirate lahko med 6 vrstami dodatkov, vključno s svinjino, kuhano v bananinih listih, ali sladko-kislo svinjino z ananasom, lahko pa se odločite tudi za brezmesne jedi; v tem primeru bodo nadevi hongos in rajas popoln zaključek!

1067 Budimpešta, Teréz körút 31.

Vegazzi Specialty Pizzeria

Nepokvarjena strast je leta 2017 prinesla življenje prvi veganski specializirani piceriji v Budimpešti, ki se je leta 2023 preselila na območje Oktogon in se od takrat na novo opredelila: veganski diski ostajajo, vendar se je ime spremenilo in danes se bolj imenujejo specializirana picerija. Lastnik Vegazzija vidi pripravo testa za pico kot kompleksen kemični eksperiment. Zahvaljujoč temu lahko v prvi neapeljski piceriji tipa canotto v naši državi okusimo lahko prebavljiva, edinstveno mehka in okusna testa.

In tako edinstveno kot je testo za pico, so tukajšnji dodatki prav tako posebni: pikantna pšenična klobasa, krema iz mete in zelenega graha, dimljena BBQ omaka iz kave in hikorija, domača olivna krema, krema iz lešnikov in datlji so le nekateri od številnih edinstvenih primerov. Na jedilniku lahko izbiramo med dvema vrstama pice: neapeljsko canotto in rimsko pinsa romana. Seveda je testo za oba narejeno z različnimi sestavinami in tehnikami, zato izberite katerega koli, eno je gotovo, sladka vita vas bo takoj očarala.

1066 Budimpešta, Jókai utca 7.