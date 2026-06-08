5 najboljših restavracij z osličem v Budimpešti, kjer hrustljavo ocvrte ribe prikličejo poletno razpoloženje

Nič ne nakazuje prihoda poletja bolje kot dejstvo, da si vse bolj želimo okusov obale. Čeprav vam ne moremo prinesti morja, smo zbrali najboljše restavracije z osličem v prestolnici, ki bodo med obrokom priklicale vzdušje plaže.

Evezős Sörkert

Malo hrane je tako povezanih z vzdušjem rimskega dela kot vonj po sveže ocvrtem osliču ob Donavi. V Evezős Sörkert je klasična izkušnja ob Donavi resnično popolna s hrustljavo skorjo, kakovostnimi sestavinami in posebnim vzdušjem terase. V Evezősu ocvrt krompir, postrežen skupaj z osličem, kisle kumare in osvežilne pijače skupaj ustvarijo tisto sproščeno večerjo, ki je preprost, a nepogrešljiv del budimpeštanskega poletja. Jedi se odlično podajo k sveže točenemu pivu ali njegovi sadno aromatizirani različici, ki je kot nalašč za lahke poletne večere.

1031 Budimpešta, Római – 34. del.

Wasser Budapest

Na drugi strani Donave, na obrobju Újpesta, osliča prav tako hrustljavo ocvrejo, zahvaljujoč Wasser Budapest. Ribe, pripravljene v posebnem testu, seveda spremljajo domači kmečki kruh in hrustljave kumare iz kislega testa, ki jih prav tako sveže pripravijo v kuhinji restavracije. Jedi lahko uživate tudi v čudovitem okolju, saj teraso ob vodi obdajata mirno tekoča Donava in divje romantična pokrajina Népszigeta. Če že kaj, potem preprosto morate nazdraviti temu prizoru s hišnimi osvežilnimi pijačami in koktajli!

1138 Budimpešta, Népsziget út 727.

Kopaszi Kert

Če raje jeste osliča v sproščenem, ležernem vzdušju ob vodi na južni strani Donave, ne boste našli boljšega kraja kot Kopaszi Kert. Poleg zelo ugodnih ribjih jedi ponuja zunanji lokal v osrčju Kopaszi-gata tudi druge poletne priljubljene jedi, kot so res polni langustini in hamburgerji, pa tudi ustvarjalne različice ocvrtega mesa. V vrtu se vedno nekaj dogaja, zato boste, če boste imeli srečo, odšli ne le z odlično hrano, temveč tudi z vznemirljivim kvizom ali odlično glasbeno izkušnjo.

1117 Budimpešta, Kopaszi-gát 6-8.

Halas Guszti

Halas na robu Csepela vabi s preprostim, a odličnim sloganom: Guszti je najboljši oslič! S tem se ne moremo prepirati – in tudi nočemo – saj je zagotovilo za ta kraj tisoči zadovoljnih gostov in široka redna publika. Ob stranskem kraku Donave lahko doživite pristno izkušnjo bifeja na plaži, kjer se lahko sprostite pod senčnimi drevesi in senčniki ter pustite vrvež prestolnice za seboj. Poleg osliča lahko najdete tudi glavne jedi iz drugih rib in morskih sadežev, naročite pa lahko tudi palačinke.

1237 Budimpešta, Vízisport utca 34.

Lángos Land

Ni prevara, ni potegavščina: le malo ljudi ve, toda v najboljšem lángosózóju na tržnici Fény utca lahko najdete tudi še eno poletno priljubljeno jed, popolnoma ocvrtega, drobljivega osliča, tako da lahko vzdušje plaže doživite tudi med nakupovanjem, sproščeno na terasi lokala. Ribje jedi so seveda sveže pripravljene za vsako naročilo, zaradi česar so zunaj hrustljavi, znotraj pa mehki. Posebna mešanica začimb, ki jo uporabljajo v lokalu, ter nepogrešljiva kisla kumara in vložene kumarice, postrežene z osličem, močno prispevajo k celotni okusni izkušnji.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 12.