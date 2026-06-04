Vodnik po sladicah ob Blatnem jezeru: 6 odličnih slaščic na severni in južni obali, kjer vas čakajo sladka doživetja

Blatno jezero je vredno raziskati tudi z gastronomskim očesom, saj kamor koli greste, vam bodo zagotovljena nepozabna okusna doživetja. Zdaj plujemo v slajše vode madžarskega morja: vabimo vas na ogled sladic, kjer vas bomo popeljali skozi najboljše slaščičarne na južni in severni obali.

Slaščičarna in kavarna Café Melba, Siófok

Našega okusnega potovanja ne moremo začeti nikjer drugje kot v Siófoku, glavnem mestu južne obale. Café Melba na ulici Fő utca obiskovalcem obljublja najboljše rezine tort, monosladice in kremaste sladolede, nepogrešljive v poletni vročini, vse pa vključuje možnosti brez sladkorja, laktoze in glutena. Sladice in osvežilne ledene kave lahko uživate tudi na prijetni terasi slaščičarne, opremljeni s senčniki, od koder se le nekaj korakov stran nahaja vodni stolp, simbol mesta.

8600 Siófok, Fő utca 172.

Vila Gréta, Zamárdi

Vila Gréta se je že pojavila v Siófoku in ob vznožju Völgyhída, zdaj pa nadaljuje svojo zgodbo v Zamárdiju in pričakuje svoje goste s svojimi neprekosljivimi sladicami in umetniškimi sladoledi, zaradi katerih bi kadarkoli šli na Balaton. Na pultu boste našli vse od klasičnih tort do elegantnih monosladic in slanih dobrot, če pa nas poslušate, poskusite hišno specialiteto, očarljivo rezino Gréta s kuhano vanilijevo kremo in koščki sadja. Piškote še vedno z veliko skrbnostjo izdeluje lastnica Ágnes Szilágyi, medtem ko si lahko pri pultu privoščite nekaj prigrizka njenega moža Lajosa.

8621 Zamárdi, Rákóczi utca 22.

Slaščičarna Geleta, Balatonlelle

Ena najljubših slaščičarn v Balatonlelleju se nahaja ob prometni cesti 7, a ko prispete na ogromno teraso in v moderno, klimatizirano notranjost Geleta, boste za trenutek pustili mestni hrup za seboj – ko bi se le lahko prepustili pecivu, ki je postavljeno na pultu! V paleti tradicionalnih in novodobnih okusov bodo tudi najbolj izbirčni gostje zagotovo našli prigrizek, ki vas bo zadovoljil tako glede kakovosti kot razmerja med ceno in vrednostjo. Če si po sladicah zaželite nekaj slanega, poskusite hišne znane, drobljive kolačke!

8638 Balatonlelle, Rákóczi út 269.

Kavarna Promenád, Balatongyörök

Ko zavijemo proti severni obali Blatnega jezera, je naš prvi cilj kavarna Promenád v Balatongyöröku. Zaradi lahke dostopnosti slaščičarne na cesti 71 in prostornega, senčnega parkirišča je odlična izbira za odmor za piškote in kavo na poti, vendar priznamo, da se tja ponavadi odpravimo namerno. Torte in domače sladolede, ki niso osvojili nobene prestižne nagrade, je najbolje uživati na eni od spodnjih in zgornjih teras s čudovitim panoramskim razgledom na Blatno jezero, kjer vam bodo natakarji prinesli naročilo, da boste lahko doživeli nemoten sladki užitek.

8313 Balatongyörök, Füredi út 50.

Slaščičarne Rege Cukrászda, Tihany

Ko že govorimo o panoramskih slaščičarnah, ne moremo zamuditi slaščičarne Rege Cukrászda, ki se nahaja na vrhu polotoka Tihany. Seveda je kraj vreden obiska ne le zaradi edinstvenega razgleda s terase, saj ponudba vključuje številne božanske slaščice, med katerimi bi bilo škoda zamuditi sivkino kremno torto, ki prikliče okuse regije. Kraj je dobra izbira tudi, če se želite usesti na večji obrok, saj jedilnik ponuja vse od brunchev do mesnih in veganskih glavnih jedi, ki bodo razveselile tako oči kot usta.

8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 22.

Slaščičarna Bergmann, Balatonfüred

Dolgoletna slaščičarna Bergmann iz Balatonfüreda vas na srečo čaka na dveh lokacijah v severnem obalnem mestu – običajna visoka kakovost in mirno, meščansko vzdušje sta bistvena tako v “majhnem” kot “velikem” Bergmannu. Čeprav je slaščičarna našla prostor tudi za današnje modne okuse, menimo, da je zaradi pristnega vzdušja bolje izbrati tradicionalno bobnasto torto, kremasto torto in cmoke Somló, saj tako okusne različice ni povsod. Če bi po počitnicah ob Blatnem jezeru radi uživali v slaščicah, pripravljenih tukaj doma, odnesite domov nekaj tablic ročno izdelanih čokolad s pulta!

8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 64. | Little Bergmann: 8230 Balatonfüred, Zsigmondova ulica 1.