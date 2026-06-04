Gastronomska pojedina in neskončne količine roseja se ta junij selijo v mestni park

Sonce, prijatelji, smeh in neskončne količine roseja. Tako se začne poletje na Rosalia Wine Picnic, natančneje med 4. in 7. junijem, v zelenem srcu mestnega parka, kjer ponovno zaživi največja budimpeštanska vrtna zabava ob otvoritvi sezone. (x)

To je dogodek, kjer se vam ni treba muditi, ne smete zamuditi, vse, kar morate storiti, je, da razprostrete odejo, vzamete sončna očala in uživate v svobodi sedenja na travi, mahanja z nogami in pitja vina z družino in prijatelji.

Gurmanske gastronomske dogodivščine v zelenem srcu mesta

Rosalia tudi letos obljublja prave gurmanske dogodivščine za tiste, ki iščejo nove okuse. Kmetija Ételműhely bo prvič predstavila svoje moderne madžarske burgerje, vključno z različicami račjih jeter in tartufov, ljubitelji mednarodnih okusov pa bodo v Los Monos našli pristne mehiške tacose, v Csevapivo balkanske jedi z žara in v Pizza Me hrustljave rezine.

Za zaključek dneva bodo poskrbele pečene torte na žaru v Vitéz Kürtősu in pisane vaflje v Waffle Dogu. Najbolj mirne trenutke vikenda obljublja nedeljski Rosalia Brunch, ko bomo med 11. in 14. uro lahko uživali v sproščenih prigrizkih v slogu piknika na stojnicah, označenih z zastavami nedeljskega bruncha, začinjenih z nekajurnimi promocijami.

Sprostitev za vso družino

Tokrat ritem festivala določa oder Szerencsejáték, kjer žensko energijo otvoritvenega dne predstavljata Kontrastzt in Bréda Bia, v petek pa bo vzdušje okrepila rockabilly skupina Dynamite Dudes. Čez dan se lahko skozi interaktivne pop-up pogovore bolje spoznamo z nekaterimi vinarji, ki nam bodo ponudili tudi malo dodatne degustacije.

V soboto in nedeljo najmlajše čaka brezplačen ustvarjalni kotiček z ročnimi deli, poslikavo obrazov in izdelavo recikliranega nakita, medtem ko jih bodo zabavali otroški koncerti na odru.

Vinska joga v Ligetu

Rosalia tudi letos pozdravlja štirinožne ljubljence, saj organizatorji v soboto in nedeljo pripravljajo seminar o masaži psov, demonstracije poslušnosti in spektakularne demonstracije pasjega plesa.

Tisti, ki iščejo notranji mir, pa se lahko 6. in 7. junija zjutraj pridružijo vinski jogi Soulty Yoga, kjer bomo lahko jutranje sončne žarke pozdravili v rosé oblačilih in se ujemali s polnimi kozarci.

Pripravite se na največjo vrtno zabavo poletja, poiščite svoje najljubše vino leta in glasujte za zmagovalca izbora Liget Bora. Zagotovite si svoj Deluxe paket kozarcev vnaprej in se vidimo v Mestnem parku prvi vikend v juniju!