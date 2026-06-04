Budafok začenja poletje z brezplačnimi programi in posebnimi degustacijami

6. junija bodo ulice in kleti Budafoka znova živahne. Ogled kleti, Klauzálova hiša in dan okrožja obljubljajo eno najbolj atmosferskih poletnih otvoritvenih zabav v mestu letos.

Središče tokrat bo Trg Budafoka, kjer se bo ob 16. uri začel finale iskanja glasbenih talentov – splača se priti zgodaj in odkriti skupine prihodnosti, saj med nastopajočimi bodo skupina MenCrew, Nehariapura, The Roving Chess Club, Street Sixteen, Küszöb in 23:59.

Večer bosta nastopila tudi dva prava velikana: ob 20.30 bo na oder stopila skupina Intim Torna Illegál, ob 22.00 pa bo dan zaključil PASO oziroma Pannonia Allstars Ska Orchestra s karibskimi ritmi.

Med koncerti lahko na stojnicah lokalnih vinarjev – Katona Borház, Szeleshát Pincészet in Soós Borászati Iskola – poskusite najboljša vina regije Bornegyed, medtem ko bo Haggenmacher Sörcsarnok stregel kraft piva.

Družine lahko uživajo v brezplačnih otroških programih in obrtnih delavnicah na Tržnici, najmlajše goste pa bodo zabavale interaktivne lutkovne predstave na spominski razstavi jamskih bivališč.

In za tiste, ki bi se radi poglobili v gastronomijo in zgodovino:

Zgodovino in opremo bunkerja lahko spoznate na vodenih ogledih v zavetišču Komáromi út med 16. in 19. uro.

Ob 18. uri bo Diófási BioBirtok v skupnostni kleti priredil večer naravnega vina z večerjo, kjer se boste seznanili tudi s skrivnostmi biodinamičnega kmetovanja.

Ob 19.00 vas v vinski kleti Ipartestületi čaka dvoboj Sauvignon Blanca in Renskega rizlinga z gurmansko večerjo.

Ob 18.00 si lahko v kleti Promontorium Borlovagrendi ob kozarcu vina prisluhnete brezplačnemu predavanju Árpáda Csukása.

Ob 13.00 lahko v obiskovalskem centru Törley poskusite nagrajene šampanjce, ob 15.00 pa v šampanjski kleti Sauska.

Ob 18.00 vas v senci kipov v parku Memento čaka nenavadna degustacija, ki prečka mejo.

Brezplačni minibusi vozijo med lokacijami od 14.30 do 20.30. Odhodi vsako uro iz mestne hiše (1221 Budimpešta, Városház tér 11.), podroben urnik si lahko ogledate s klikom tukaj.