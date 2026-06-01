Srednjeveška ruševin graščine na bazaltnem vrhu vabi na izlet na pobočja Blatnega višavja.

Z gradu Tátika se odpira osupljiva panorama pobočij regije Zala, vendar to ni edini razlog, zakaj je nekdanja trdnjava vredna ogleda. Če se povzpnete na vrh hriba, se boste verjetno lahko sprehodili mimo ruševin enega najstarejših zasebnih gradov ne le v Blatnem višavju, ampak na vsej Madžarski.

Nedaleč od Zalaszántója, na 413 metrov visoki bazaltni gori na planoti Keszthely, je nekoč stal grad Tátika, katerega ruševine danes obujajo nekdanjo veličino. Njegovi zavoji in preobrati, skrivnostnost legend, ki se odvijajo v njegovi okolici, in čudovita pohodniška pot, ki vodi do gradu, vas vabijo k raziskovanju območja.

Je popolna destinacija za zgodnji poletni vikend, če želite pobegniti vrvežu mesta in najti mir v ruševinah, ki pričajo o skrivnostih zgodovine.

Grad Tátika je zgradil klan Tátika pred tatarsko invazijo v 13. stoletju. Kmalu zatem, leta 1248, jim je Béla IV. zasegel posest in jo podaril veszprémskemu škofu Zlandusu. Ker se mu trdnjava ni zdela dovolj varna, je na vrhu gore dal zgraditi novo. Ruševine te trdnjave so še danes vidne na vrhu.

V naslednjih stoletjih je bil grad v lasti mnogih ljudi, bil je tudi kraljeva posest in založba. V 15. stoletju je služil kot sedež družine Pethő iz Gerseja, a kmalu zatem so ga Turki napadli in ga po plenjenju požgali ter pustili njegove stavbe pri miru.

Dejstvo, da so avstrijske cesarske čete med vojaško vajo leta 1713 ponovno požgale preostale ruševine, ni pripomoglo k ohranitvi gradu. Arheološka izkopavanja so od 2000-ih let končno stabilizirala stanje ostankov.

Lahek pohod, ki se začne v Zalaszántóju, je zaradi kratkih, a strmejših odsekov, ki nekoliko odstopajo od modre ture, še bolj razburljiv. Če se sprehodite po severozahodnem delu Keszthelyjskega gorovja, lahko do ruševin gradu pridete po vijugastih poteh skozi visoke bukove gozdove in nedotaknjene naravne rezervate.

Če se uležete na klop ob kamnih nekoč slikovite rezidence, se vam odpira impresiven pogled na Keszthelyjsko gorovje in Zalaszántójsko kotlino. Ta prizor je morda navdihnil Sándorja Kisfaludyja, da je napisal svoj zgodovinski roman Tátika.

V jasnih dneh je jasno viden belo sijoč vrh Stupe miru v Zalaszántóju, največje stupe v Evropi. Najboljše od vsega pa je, da lahko v daljavi z gradu Tátika ujamete tudi peneče se modre vode Blatnega jezera.