V veličastno prenovljenem gradu se je odprl nov, spektakularen muzej keramične in porcelanaste umetnosti

V zadnjih dneh je veličastno prenovljen grad odprl svoja vrata obiskovalcem, znotraj njegovih zidov pa vas na nepozabno potovanje vabi pozabljena secesijska keramika in porcelan.

Stavba gradu Meszleny ob jezeru Velence je še pred kratkim imela dotrajan videz, zdaj pa obiskovalce, ki prihajajo v muzej, pričakuje v brezhibnem sijaju, popolnoma prenovljena.

Grad, ki je bil dolgo časa v propadajočem stanju in je bil rešen pred uničenjem, se je ponovno rodil znotraj in zunaj, poleg tega pa je dobil novo funkcijo, saj je znotraj njegovih zidov postavljen nov muzej madžarske keramične in porcelanaste umetnosti.

Muzej Fischer Emil je 9. maja odprl svoja vrata za javnost, njegova stalna razstava pa predstavlja izjemno zapuščino izjemnega ustvarjalca madžarske ljudske secesijske keramike. Poleg fascinantne zgodovine tovarne keramike Fischer Emil muzej gosti tudi občasne razstave: prva je zgodovina in najlepša dela porcelanaste manufakture Herend, ki letos praznuje 200 let.

Novo zgrajeni muzej, do katerega je enostavno priti z avtomobilom in vlakom, obiskovalce sprejema od četrtka do nedelje.

Muzej Fischer Emil

2481 Velence, Tábor utca 3.