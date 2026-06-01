Osupljiva razstava v Muzeju likovnih umetnosti slavi mojstra optične iluzije

Posebna obletnica je oživila najnovejšo začasno razstavo Muzeja likovnih umetnosti: Victor Vasarely se je rodil pred 120 leti in njegova inovativna vizija še danes opredeljuje naše razmišljanje o vizualni kulturi. Retrospektivna razstava z naslovom VASARELY 120, ki preučuje opus svetovno znanega umetnika, rojenega v Pécsu, nas vse vabi na izjemno potovanje do 16. avgusta – v svet geometrijskih oblik in abstrakcij.

Maja letos – po skoraj 60 letih – bo obsežna razstava ponovno predstavila opus umetnika madžarskega rodu, ki je svetovno slavo dosegel v Franciji. Obletnica je bila resnično edinstvena: temelji na budimpeštanski zbirki, ki jo je ustanovil Vasarely, vendar med več kot 140 umetniškimi deli so tudi znana in na Madžarskem še nikoli videna dela, posojena iz Muzeja Vasarely v Pécsu, zasebnih zbirk in Fundacije Vasarely v Aix-en-Provence.

Od umetnika, ki išče pot, do ustvarjalca, ki oblikuje globalni trend

Utripajoče oblike, na videz vrtinčasti prostori in varljive optične igre – vse to je postalo tako globoko vpeto v našo vizualno kulturo, da jih ponavadi jemljemo kot samoumevne. Pa vendar na začetku prejšnjega stoletja nič od tega ni bilo samoumevno: za nastanek vizualnega jezika, ki bi jih lahko prenesel, sta bila potrebna radikalna sprememba perspektive in progresivni ustvarjalci.

In Vásárhelyi Győző oziroma Victor Vasarely je bil prav to: svojo kariero je začel kot eksperimentator v Bauhausu, grafični umetnik, nato pa je zaradi usodnega potovanja v Bel-Air in povečanega zanimanja za znanost postal veliki mojster optične iluzije.

Obsežna razstava, ki prikazuje življenjsko pot, predstavlja dela v kronološkem vrstnem redu, v petih delih, sistem piktogramov pa nam pomaga razumeti Vasarelyjev miselni proces, zgoščen vizualni odtis preobrazbe.

Kljub temu pa je Vasarelyjev genij morda prav v tem, da je ustvaril vizualni univerzum, v katerem recepcijo narekuje vsaka naša trenutna izkušnja – in čeprav je Francija postala prizorišče njegovega ustvarjalnega dela, je njegovo umetnost vedno opredeljeval njegov izvor.

Vredno je biti pozoren na dela, ki so enigmatično poimenovana po zvezdnih sistemih, saj je Vasarely v njihova imena pogosto tihotapil madžarske besede!

Spreminjanje perspektiv na platnu in v domovih

Vprašanje gibanja je Vasarelyja še posebej zanimalo, kar dobro dokazuje njegovo ikonično delo, ki prikazuje zebre. Toda Vasarelyja v resnici ni zanimalo, kaj slika prikazuje: veliko bolj ga je zanimalo, kako deluje sam vid.

Čeprav so bili vizualni elementi abstraktni in ne figurativni, se niso nikoli oddaljili od realnosti, odločilno vlogo v ustvarjalnem procesu pa so odigrali tudi njegovi lastni eksperimenti. Nekoč je z velikim zanimanjem uporabljal tudi projektor, njegova op-art umetnost pa se je razvila iz linijskih struktur, sestavljenih na osvetljenem steklu, zaradi česar je dosegel svetovno slavo.

To obdobje zaznamuje tudi dramaturški vrhunec VASARELY 120: njegove živahne podobe pravzaprav aktivira le pogled, medtem ko se za spektakularnimi deli pojavlja strog sistem in svet misli.

Barva in oblika sta pri njem enakopravni, prostor postane iluzija, medtem ko se različni materiali le zapravljajo – zaradi močnega vizualnega učinka so se njegova dela kmalu vpletla v množično kulturo in postala neizogiben dejavnik v modi in notranjem oblikovanju.

Celo album Davida Bowieja »Space Oddity« je prekrit z Vasarelyjevim delom! In točno to si je želel: s svojo ars poetico je prisegel na demokratizacijo umetnosti in trdno verjel, da je naloga umetnosti obarvati vsakdanje življenje.

Svoja dela je z inovativnimi tehnološkimi rešitvami preselil na ulice in domove – na razstavi lahko vidimo tudi, kako je okrasil vhod v tovarno porcelana, razstava pa celo obuja njegove sanje o pisanem mestu, posejanem z mavričnimi tovarnami.

Vasarely si je desetletja prizadeval, da bi bil naš vsakdan čim bolj barvit. In prav to obiskovalcem ponuja navdihujoča razstava: edinstvena doživetja, barve in predvsem veselje, ki ga lahko vzamemo s seboj na pot v vsakdanje življenje.

Poleg VASARELY 120 v povezavi z obletnico Madžarska narodna galerija gosti tudi Kinetične vizije. Nicolas Schöffer in Victor Vasarely v dialogu, vredna ogleda pa je tudi razstava Vasarely Don’t Go Home v neokonformnem umetniškem prostoru. Vse tri razstave si je mogoče ogledati tudi s skupno, znižano vstopnico.