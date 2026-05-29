Ikonična zvezda 20. stoletja, katere usodo je zaznamovala ljubezen: življenje in tragična usoda Gizi Bajor

Pred natanko 133 leti, 19. maja 1893, se je rodila slavna zvezda madžarskega gledališča prejšnjega stoletja, Beyer Gizella – ali kot jo vsi poznajo, Gizi Bajor. Čeprav je imela uspešno kariero, je bilo osebno življenje dosmrtne članice Narodnega gledališča manj srečno: stara je bila komaj 57 let, ko je v tragičnih okoliščinah izgubila življenje.

Nežne poteze, graciozna eleganca in par črnih oči, ki so kar izžarevale inteligenco – ne le sodobni tisk, ampak tudi njeni sodobniki so o njej govorili le v presežnikih. Gizi Bajor je s svojo sijočo osebnostjo običajno pritegnila pozornost, tudi ko je kot otrok nastopala za slavno družbo v očetovi kavarni na Kálvinovem trgu.

Imela je tudi ikonične vloge in poroke.

Omenjena kavarna – in z njo njena družina – je bankrotirala, mlado dekle pa se je prijavilo na dramsko akademijo v upanju, da se bo nekega dne lahko preživljala kot igralka. Poklic je imel v mislih že od samega začetka: svoj neprimerljivi talent je manj uporabljala na filmu, bolj pa na odru.

Za naslovno vlogo v Gézi Gárdonyijevi Anuskáji je bila najprej nagrajena z bučnim aplavzom, kasneje pa je svojo vsestranskost pokazala v najrazličnejših vlogah, od komedij do dram. Blestela je v ikoničnih Shakespearovih vlogah, v Antoniju in Kleopatri pa je s svojo nekonvencionalno igro pometel kritike, a je mojstrsko upodobila tudi Ibsenove ženske like. Hkrati je ni nikoli zanimala v središču pozornosti: človeško dušo je imela raje kot videz, spoštovanje drug do drugega kot privlačnost.

Ni čudno, da jo je toliko ljudi občudovalo, a na veliko grenkobo njenih občudovalcev je leta 1920 – prvič, a ne zadnjič – rekla da. Srečna izbranka je bila odvetniška kandidatka Ödön Vajda, a se je zakon končal sedem let pozneje, in ponovno je našla ljubezen z bančnim direktorjem Ferencom Paupero Bajorjem Gizijem – dokler finančni stečaj njenega moža ni končal tudi njune zaroke.

In ko so se njene zdravstvene težave iz otroštva ponovno pojavile, je v telefonskem imeniku našla dr. Tiborja Germána, specialista za ušesa. Leta 1933 je z njim stala pred oltarjem – tretjič in zdaj zadnjič.

Otrokov nista imela, a njun dom v 12. okrožju je postal živahno srečevališče umetniškega sveta: v vili v neobaročnem slogu so si poročne prstane izmenjevale takratne slavne zvezde, pa naj bo to Hilda Gobbi, Pál Jávor ali Artúr Somlay.

Igralka, predvsem pa oseba, ki je v najtemnejših urah razkrila svojo pravo moč.

Stavba je povezana tudi z nesrečnimi dogodki: umetnica, ki je pričala o neprimerljivi človečnosti, je poleg moža judovskega rodu v času izrednih razmer in nato komunistične diktature tukaj skrivala tudi pisatelja Árona Tamásija, Ödöna Vajo in številne preganjane. Bila je prava filantropinja, katere vila je služila kot zavetje za preganjane, in s svojimi povezavami je večkrat posredovala za obsojene.

Njeno zdravje je njen mož skrbno spremljal: profesor medicine je svoji ženi redno injiciral zdravilo, saj je verjel, da njeno telo napada smrtonosna bolezen. 12. februarja 1951 se je dr. Tibor Germán odločil za usodno dejanje – tokrat je v brizgo dal morfij, s katerim je zastrupil ne le svojo nič hudega slutečo ženo, ampak tudi sebe.

Pojavilo se je več domnevnih ali resničnih razlag o tragediji: nekateri so krivili tajno službo, tisk jo je opisal kot ljubezensko tragedijo, drugi pa so jo pripisali dvojnemu samomoru.

Obdukcija je kasneje pokazala, da je bila Gizi Bajor zdrava, medtem ko je njen mož trpel za duševnimi motnjami in možgansko atrofijo, kar je morda povzročilo blodnje. Verjetno se je bal, da bo očarljiva, izobražena dama sčasoma izgubila sluh in ne bo mogla več opravljati svojega ljubljenega poklica – a kaj se je v resnici zgodilo, ostaja skrivnost do danes.

Leto po tragediji je na pobudo Hilde Gobbi vila Stromfeld Aurél út odprla svoja vrata v spomin na legendarno igralko kot Muzej igralcev Gizi Bajor.

Nekdanji dom je zdaj del Narodnega muzeja in inštituta za zgodovino gledališča, v njegovih zidovih pa originalno pohištvo, relikvije in fotografije ohranjajo spomin na kraljico odra.