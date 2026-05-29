4+1 odličen program za leto spomina na Vasarelyja, kjer se lahko potopite v umetnikov svet

Letos bi Victor Vasarely, odločilna osebnost vizualne umetnosti 20. stoletja in najbolj znan umetnik žanra op-art, praznoval svoj 120. rojstni dan. Madžarsko rojenega slikarja ob obletnici častijo s številnimi programi, od očarljivih razstav do bleščečega festivala.

Vasarely120 // Muzej lepih umetnosti (15. maj – 16. avgust 2026)

Dolgo pričakovana obsežna razstava Vasarelyja v Muzeju lepih umetnosti bo od 15. maja v retrospektivi predstavila opus madžarsko rojenega umetnika, ki je v Franciji postal svetovno znan. Med razstavljenimi deli lahko odkrijete znana dela in dela, ki jih na Madžarskem še niso videli, kar vam skupaj omogoča, da dobite celovito sliko o Vasarelyjevi umetnosti. Več kot 140 umetniških del kronološko sledi glavnim obdobjem Vasarelyjeve kariere, obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi, kako si je Vasarely prizadeval premakniti umetnost onkraj tradicionalnega ateljejskega okvira.

Kinetične vizije. Nicolas Schöffer in Victor Vasarely v dialogu // Madžarska narodna galerija (do 23. avgusta 2026)

Razstava v Madžarski narodni galeriji, ki si jo je mogoče ogledati do konca avgusta, postavlja v dialog opus dveh umetnikov madžarskega porekla, ki sta se razvijala v Franciji. Vendar pa je mogoče delo Nicolasa Schöfferja in Victorja Vasarelyja primerjati ne le po podobnih življenjskih poteh, temveč tudi po skupnih estetskih in teoretičnih težnjah: pri obeh so očitne geometrijska abstrakcija, tehnološke in vizualne inovacije ter aktivno sodelovanje gledalca. Razstava je spremljevalni program k razstavi Vasarely120 v Muzeju lepih umetnosti, ki jo lahko brezplačno obiščete s stalno vstopnico MNG.

Zsolnayjev festival svetlobe, Pécs (2.–5. julij 2026)

Tudi umetnikov domači kraj Pécs se poklanja Vasarelyju, saj vas 10. Zsolnayjev festival svetlobe vabi v svet optičnih iluzij, v čutno izkušnjo gibanja, prostora in svetlobe. Najbolj pričakovani dogodek festivala, tekmovanje v video mapiranju svetlobne umetnosti Zsolnay, vsak večer spremeni pročelje pečuške katedrale v svetlobno platno, med štiridnevnim festivalom pa bodo ulice napolnili žonglerji z ognjem in ulične gledališke formacije. Družine lahko uživajo v otroških programih in pisanih ročnih delih, koncerti in zabave z elektronsko glasbo pa vas bodo navdušili nad plesom do poznih nočnih ur.

Muzej Vasarely, Pécs

Ob obisku Pécsa ne pozabite obiskati muzeja Vasarely na ulici Káptalan, ki letos praznuje 50. obletnico. Stalna razstava, obnovljena leta 2026, vam bo ponudila celovit pregled obdobij Vasarelyjeve kariere, ob njegovem rojstnem dnevu pa si boste lahko ogledali tudi še nikoli videna dela. V skladu z mojstrovo oporoko bodo med razstavljenimi deli skrita tudi dela umetnikov, povezanih z njegovim delom, ki jih je podaril sam. V pritličju družine z majhnimi otroki čaka interaktivni muzejski pedagoški prostor, kjer se lahko na igriv način seznanite z Vasarelyjevim vesoljem.

+1 Priporočilo knjige: Vasarelyjevo romaneskno stoletje

Če se doma poglabljate v Vasarelyjevo življenje, bi lahko bilo branje te odlične biografske knjige odličen program, v katerem lahko spremljate umetnikovo življenje od rojstva v Pécsu preko študentskih let v Budimpešti do naselitve v Franciji. Zgodbe oživijo vrveže kavarne, zadušljive salone in galerije Pariza, skupaj z največjimi umetniki tistega časa. Vidite lahko Francijo in Madžarsko med drugo svetovno vojno, spreminjajočo se vlogo Pariza v svetu umetnosti in naraščajočo privlačnost Amerike. Druga, razširjena izdaja je delo nikogar drugega kot Pierra Vasarelyja, slikarjevega vnuka, ki je knjigo sestavil skupaj z novinarjem Philippom Dano.