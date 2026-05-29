Priljubljena restavracija v središču mesta junija praznuje obletnico z vinsko večerjo

5. junija bo priljubljena restavracija v središču Budimpešte dosegla resnično poseben mejnik: restavracija ARAZ bo danes zvečer praznovala svojo 100. vinsko večerjo.

Obletnica vinske večerje ARAZ ni zgrajena okoli ene same vinske regije ali vinarije: 5. junija zvečer lahko gostje uživajo v skrbno izbrani izbiri, ki prikliče vzdušje vinskih večerij zadnjih let. Med večerjo se odvija raznolika, a harmonična gastronomska izkušnja s šestimi hodi in sedmimi izjemnimi vini, pri čemer je kuhar Áron Barka posebej sestavil jedi za vina večera.

Večer se začne na ekskluzivni panoramski strešni terasi hotela Continental Budapest, kjer goste pričaka poseben umetniški šampanjec Etyek by István Kálna, ki je dober začetek prazničnega večera. Nato se večerja nadaljuje v restavraciji ARAZ, kjer živo glasbo dopolnjuje kitarist Róbert Dely.

Cilj prazničnega večera je gostom predstaviti nova doživetja, ki jih bodo poleg odličnih vin poskrbele tudi jedi, kot so račje prsi s slivovimi cmoki, pečen piščanec in omaka iz rdeče pese ali Angusov file, obdan s panceto, belušno tarte, mlado bikaroto in omako Madeira.

Vina bodo tekom večera predstavili priznani someljejski gostje, med njimi Antal Kovács, aktualni madžarski prvak v someljestvu, Gábor Kovács, predsednik madžarskega kluba someljejev, in Géza Lenkey, vodja vinarne Lenkey.