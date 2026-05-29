Gastronomska tura po rimskem delu: 5 prijetnih krajev za prigrizek ob Donavi

Na rimskem delu se lahko vsakdo prepusti svoji najljubši dejavnosti: več kot 4-kilometrski odsek Donave je idealna lokacija za kolesarjenje, tek, sprehode ali samo prigrizek. Če vas je slednje najbolj pritegnilo, ste prišli na pravo mesto: spodaj priporočamo 5 fantastičnih gostinskih lokalov s sedenjem.

Veslaški pivski vrt

Poletna gastronomska doživetja, sprehodi ob Donavi in večerje na terasi … Nova sezona veslaškega pivskega vrta vse to naredi še bolj razburljivo s klasičnimi priljubljenimi jedmi in jedmi ulične hrane. Hrustljav oslič, krepka ribja juha, sveže pečena klobasa, sladke palačinke in sodobne jedi so našle svoje mesto na prenovljenem jedilniku: burger s sirom in jalapeño papriko, enolončnica s kozicami, posebni prigrizki ulične hrane in hladne osvežilne pijače so popolne za lahke poletne večere, medtem ko glasba in poletni vrvež napolnjujeta plažo v ozadju. Evezős Sörkert hkrati ohranja svet tradicionalnih okusov ob Donavi in daje nov zagon gastronomskim ogledom rimske strani – ne bodite presenečeni, če se tam zadržite ure in ure!

1031 Budimpešta, Római – 34. del.

Stric Sonce

S prihodom sončnih žarkov je v sezono vstopil tudi priljubljen, družinam prijazen bife v tem območju: Stric Sonce je komaj čakal, da vam spet postreže z odličnimi prigrizki na pladnjih! Med sproščanjem si lahko privoščite krožnik tapasov, poskusite ermelin, češko pivsko skate, czevap, jagnječji burger, a tudi slavni Nap-Dog je odlična izbira, če ste gurman. Za sončno popoldne ni boljšega programa – še posebej, če med ležanjem na plaži srkate posebno limonado, koktajl ali domač ledeni čaj.

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos údülőpart 9.

Csillag Büfé

Na enem najbolj priljubljenih krajev v rimskem delu mesta čaka tako ljubitelje mesa kot vegane vznemirljivo gastronomsko potovanje, saj v Csillag Büféju ne manjka klasičnih in novodobnih dobrot. Naj gre za ribje fileje s pomfrijem, raznolik dnevni meni ali celo pecivo brez glutena, vsakdo bo našel nekaj za svoj okus: poleg hrane lahko izbirate tudi med kraft pivom, osvežilno ledeno kavo in številnimi drugimi osvežilnimi pijačami iz široke izbire pijač. V Csillag Büféju lahko vse to uživate stran od mestnega vrveža, začinjeno s šumenjem Donave. Preverite, zakaj ga ima toliko ljudi rado!

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos üdülőpart 76.

Grill terasa Orange Garden

Orange Garden je veliko več kot le gastropub ob vodi: poleg dobrot ponujajo tudi arkadne igre, izposojo koles in seveda odlično vzdušje. Skupnostni prostor, kjer lahko tako mladi kot stari najdejo, kar iščejo – seveda pa izbira hrane ni zadnja! Bogate juhe, sveže pečeni izdelki, mesni in zelenjavni zavitki ter seveda slastni burgerji vas bodo napolnili z energijo, široka izbira pijač pa bo zagotovila, da bo vsakdo našel nekaj za nazdravljanje. Popoln postanek, če potrebujete malo počitka!

1031 Budimpešta, Római-part 27.

Los Monos

Okuse Mehike lahko uživate tudi, če se sprehajate v bližini Római-parta: vse, kar morate storiti, je, da se odpravite v najbolj vroč kotiček predela Nánási, Los Monos. Zahvaljujoč njihovi kuhinji si lahko predstavljate, da letite naravnost v Latinsko Ameriko – dobro nabito polni tacosi, sočni buritosi, pikantne quesadille in druge pristne dobrote vam bodo pomagale na vašem okusnem potovanju. Najboljše pri tem je, da ne varčujejo z velikostjo porcij ali začimbami, cene pa se tudi ne zvišajo. Če se želite le sprostiti ob nekaj koktajlih, jih lahko še vedno obiščete!

1031 Budimpešta, Nánási út 47–49.