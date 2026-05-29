Budimpeštanski cimetovi zvitki: 8 pekarn, kjer bodo neverjetni zvitki razvajali vaše brbončice

Nemogoče je spregledati, da industrija zvitkov doživlja renesanso in da v Budimpešti odpira svoja vrata vse več pekarn, kjer je zvezda pulta nedvomno polž. Poleg tega je žanr šel daleč preko klasičnega kakava: pokazali vam bomo, kam iti, če si zaželite slastnih zvitkov!

Cinnahaven

Prva pekarna cimetovih zvitkov v Budimpešti je resnično postavila visoke standarde – in že na dan odprtja ji je uspelo preskočiti. Cinnahaven je hitro zrasel v gastropub, ki ga morate poskusiti, kjer sladkosnede čaka prava paleta dobrot: čeprav je njihovo puhasto testo začinjeno z začimbami, ki ogrejejo dušo, lahko na pultu poleg cimetovih zvitkov najdete tudi nepozabne zvitke. Naj gre za njihove zvitke z navdihom Dubaja, zvitke, ki se topijo v dulce de leche, ali veganske cimetove zvitke, ti zvitki bodo zagotovo videti dobro ne le na TikToku!

1072 Budimpešta, Rákóczi út 32.

Rolly

Rolly je s svojimi puhastimi polži iz kvašenega testa osvojil šesto okrožje, med priljubljenimi dodatki pa so na prvem mestu piškot Lotus, borovničeva sirova torta, karamelno-pekanova torta in seveda pistacijeva krema. Ne moremo oditi, ne da bi omenili odlične cimetove skodelice: če se odločite za to, so mini cimetovi polži postavljeni v skodelico za s seboj, ki jo nato prelijete z okusno omako po vaši izbiri.

1061 Budimpešta, Paulay Ede utca 44.

Matcha ‘n’ Roll

Sanje ljubitelja matche so se uresničile na ulici Király: zdaj lahko svojo najljubšo pijačo naročijo kot začimbo za čudežno sladico na osnovi kvasa, zahvaljujoč ljubezenskemu projektu mladega para. Seveda Matcha ‘n’ Roll ponuja več kot le istoimensko možnost: na pultu lahko najdete jagodno sirovo torto, Nutello in celo polže iz bele čokolade in pistacij. Ne glede na to, katerega izberete, se splača kronati s hladilno mešanico matcha!

1077 Budimpešta, Király utca 67.

BAJ

Ko gre za pecivo, BAJ preprosto ne sme manjkati na seznamu – in najboljše je, da lahko člane imperija zdaj srečate na treh lokacijah. Ko gre za polže, izberejo listnato testo in jih naredijo tako vznemirljive, da bodo vsi pogledi uprti vanj: seveda govorijo o slavnih zlatih cmokih in makovih cmokih, ki jih ne boste našli nikjer drugje. Če se raje držite klasične linije, boste našli tudi kakavove – ne bodite presenečeni, če si jih boste naslednji dan spet zaželeli!

1085 Budimpešta, József körút 30-32. | 1051 Budimpešta, Sas utca 2. | 1025 Budimpešta, Törökvész út 93/A (Pozdravljeni, Buda)

Pekarna in bistro Butter Brothers

Ko obiščete Ferencváros, je Butter Brothers obvezen postanek za gastronomske pustolovce: pravzaprav se splača podati na ulico Lónyay utca samo zaradi kakavovega polža, ki ga izdelujejo oni. Njihove večplastne, napihnjene rogljičke kar prelivajo z maslom in čokolado – če pa so vaši favoriti drugačni, lahko računate celo na oreščke in cimet. Zahvaljujoč njim si je Butter Brothers že pred leti zagotovil mesto na zemljevidu polžev!

1093 Budimpešta, Lónyay utca 22.

Panificio Il Basilico

Panificio Il Basilico Budipčanom slovi kot citadela pekovskih dobrot iz kislega testa – nič čudnega, saj po zaslugi peka Szabija ponuja bogastvo slastnih dobrot brez dodatkov na dveh lokacijah v prestolnici. Očitno je, da imajo tudi tukaj polži vidno mesto v ponudbi: seveda je vedno kakavov, okuse drugih puhastih, kislih žemljic pa narekuje trenutna sezona.

1122 Budimpešta, Városmajor utca 34. | 1027 Budimpešta, Bem utca 2.

Brót by Villa Bagatelle

Obisk pekarne Villa Bagatelle čaka trden, čokoladen užitek, saj je Brót leta 2010 odprl povsem novo dimenzijo kakavovega spiranja. Svojo specialiteto, čokoladni spiralni stolp, so razvili na tako profesionalen način, da se njihovi gostje od takrat redno vračajo ponj. In kaj je skrivnost? Sveže listnato testo je napolnjeno s čokoladno kremo, po vrhu je prelito s fondantom – in v notranjost je celo pretihotapljeno malo marelične marmelade. Vse to lahko uživate kjer koli in kadar koli: ne boste si umazali rok!

1126 Budimpešta, Németvölgyi út 17. | 1123 Budimpešta, Alkotás utca 53.

Pekarna BITE

BITE ni treba posebej predstavljati nobenemu ljubitelju slaščic: zagotovo se bodo spomnili, kdaj so bili med prvimi, ki so v Budimpešto prinesli slastne pecivo s kvasnim pecivom. Njihov kredo se skozi leta ni spremenil, svoje uspešnice pa izdelujejo izključno ročno, v vrhunski kakovosti. Mascarponejeva krema, s katero namažejo sveže pečene žemljice, je prava umetnost – včasih s cimetom in jabolkom, včasih z malinami in pistacijami. Ni pomembno, ali glasujete za večni klasični kakav – tudi njega boste našli tukaj.

1066 Budimpešta, Teréz körút 62. | 1067 Budimpešta, Oktogon 4. | 1138 Budimpešta, Váci út 117.