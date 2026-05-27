Največja vrtna zabava poletja vas tudi letos čaka z ledeno mrzlimi doživetji v Mestnem parku.

Sonce, prijatelji, smeh in neskončne količine roséja. Tako se začne poletje v Rosalia Borpiknik, natančneje, med 4. in 7. junijem v zelenem srcu Mestnega parka, kjer bo ponovno zaživela največja vrtna zabava ob otvoritvi sezone v Budimpešti. (x)

To je dogodek, kjer se vam ni treba muditi, ne smete zamuditi, le razgrniti odejo, vzeti sončna očala in uživati v svobodi sedenja na travi, mahanja z nogami in pitja vina z družino in prijatelji. Ena najbolj pričakovanih atrakcij obletnice je grafika na steklu, ki se vsako leto posodablja, novosti pa vedno pospešijo srčni utrip mnogih.

Letos lahko stranke izbirajo med tremi posebnimi dizajni. V duhu nostalgije se vrača slogan »Rosé bodi s tabo« s figuro, ki jo je navdihnil Baby Yoda, lanskoletni favorit, joga buldog, lahkotnost pa predstavlja dizajn balona na vroč zrak.

Tisti, ki dajejo prednost trajnosti, si lahko na Liget Pontu izposodite tudi kozarce. Z depozitom za nevrnjene kozarce lahko letos podpremo šolo za otroke s posebnimi izobraževalnimi potrebami v Józsefvárosu z nakupom interaktivne table, ki je lahko v veliko pomoč učencem in njihovim učiteljem.

Letos lahko kozarci vsebujejo na stotine ledeno hladnih izdelkov, saj so zastopani vsi slogi, od svežih roséjev z lososovim odtenkom do elegance kremastih šampanjcev. Spoznamo lahko nove akterje, kot sta Kisbaka Családi Borbirtok ali Angyal Borkereskedés, ljubitelji penin pa lahko pričakujejo nagrajene proseccoje.

Posebnost je, da bo prvič v zgodovini festivala pomembno vlogo igrala vrhunska brezalkoholna ponudba. V duhu ozaveščenega življenjskega sloga aromatična brezalkoholna vina, brezalkoholni gini in različice brez limoncella dokazujejo, da lahko te pijače nudijo tudi brezkompromisno gastronomsko izkušnjo.

Poleg razvoja ima pomembno vlogo tudi profesionalnost. Na stojnici VinAgora lahko okusimo nagrajene izdelke aprilskega vinskega tekmovanja, medtem ko od strokovnjakov prejemamo preproste odgovore o skrivnostih vinarstva.

V MVM Lounge pa si lahko ne le napolnimo telefone, ampak se tudi povežemo z najdražjimi brez povezave v družbi hladnega roséja tako, da odgovorimo na klic »Območja brez telefona«.

Pripravite se na največjo vrtno zabavo poletja, poiščite svoje najljubše vino leta in glasujte za zmagovalca izbora Liget Bora. Pridobite si svoj Deluxe paket kozarcev vnaprej in se srečajmo prvi vikend junija v Mestnem parku!