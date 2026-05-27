Ikonični vrt na bregu Donave oživi z brezplačnimi programi in madžarskimi okusi

Z bližanjem sončnih mesecev Evezős Sörkert vsako leto postane eno najbolj živahnih zbirališč na bregu Római. Letos se lahko družine in skupine prijateljev udeležijo tudi številnih brezplačnih programov – poleg doživetij jih čakajo tudi nebeške jedi in neokrnjen razgled na breg Donave.

Maja brezplačni, celodnevni programi obljubljajo sprostitev drug za drugim: eden prvih poudarjenih dogodkov v mesecu prihaja 24., med katerim bo otroški program, ki ga vodi animator, navdušil malčke. Medtem ko se zabavajo v igralnem kotičku, se lahko njihovi starši zaradi družinam prijaznega okolja sprostijo na terasi in okusijo vzdušje na bregu Donave.

29. maja pride na vrsto večerno šumenje, DJ Dominique pa v Római prinese poletno vzdušje. Glasba, luči terase in večerni vrvež – obljublja popoln vikend program!

Naslednji dan, 30. maja, se bodo otroci in odrasli lahko skupaj sprostili v veselem dopoldnevu: za sprostitev bo poskrbela lahkotna, igriva lutkovna predstava, zgodba Pravljice. Program se nadaljuje 7. junija s koncertom Party Dance Band, ki bo večer napolnil z živahno glasbo v živo in pravim poletnim vzdušjem.

Poleg teh stalnih koncertov je vsak konec tedna na voljo tudi glasbeno kosilo s 13 živimi skupinami.

Dobrote ob vodi za pristno doživetje Ovezősa

Doživetja so kronana tudi z slastnimi jedmi: poleg klasičnih priljubljenih jedi ima v Ovezősu vse bolj vidno vlogo ulična hrana. To sezono so na jedilniku poleg osliča, hamburgerjev, ribje juhe in palačink tudi kroglice s sirom jalapeño ter burgerji s kozicami in slanino – vzdušje madžarske kuhinje se odraža v sodobnih, bolj sproščenih poletnih obrokih.

Mnogi ljudje pridejo sem po kolesarjenju, drugi se ustavijo na hladni pijači ali hitri večerji med sprehodom s psom – v Evezős Sörkert so dobrodošli vsi. Sveže točena piva, sadne brezalkoholne pijače, limonade in sirupi so kot nalašč za dolge večere: ne bodite presenečeni, če boste ure in ure klepetali ob vodi!

Ena največjih prednosti Evezős Sörkerta je njegova sposobnost, da je hkrati prijazen do družin, neformalen in živahen: popoldne je vrt poln otroškega hrupa, zvečer pa glasba in luči na terasi prinašajo ritem poletja.

Veliko več kot le preprost prostor za večerjo – skupni prostor v rimskem delu, kjer lahko kosilo, koncert ali spontano večerno srečanje zlahka postane nepozabno doživetje.

Evezős Sörkert

1031 Budimpešta, rimski del 34.