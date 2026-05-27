Edina slaščičarna dimniških tort v državi praznuje rojstni dan z najbolj okusnimi sladicami

Čeprav festivali dimniških tort letos ne bodo potekali, to ne pomeni, da edina slaščičarna dimniških tort v državi ne bo razveselila ljubiteljev dimniških tort s tematskimi gastronomskimi dogodki in seveda z običajnimi fantastičnimi sladicami iz dimniških tort.

Na primer, rojstnodnevna zabava Sladkega medvedka, ki bo potekala 16. in 17. maja, bo razlog za veselo praznovanje, kjer bodo na voljo vse dobrote, ki so običajne na festivalih dimniških tort. V Édes Mackó, ki praznuje svoj 8. rojstni dan, bodo gurmane, ki se bodo odpravili v slaščičarno poleg Városligeta, čakale tradicionalne, brezglutenske in veganske dimniške torte, različne sladice iz dimniških tort, različice Kürtősbon in Kürtős Fondü ter številna presenečenja.

In odgovor na vprašanje, ali lahko v prihodnosti pričakujemo tematske festivale Kürtőskalács, je jasen pritrdilen. In odmor ne služi ničemur drugemu kot dolgo načrtovani prenovi, razvoju novih receptov in uresničevanju zelo cenjenih inovativnih idej.

Če bi želeli edino pekarno slaščic Chimney Cake, ki se tretji vikend v maju ponaša z 8. rojstnim dnem, proslaviti z lastniki in izdelovalci slaščic Chimney Cake, lahko več informacij o programu najdete s klikom na dogodek na Facebooku.