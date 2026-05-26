Mistične grajske ruševine, ki se dvigajo nad vasjo, vabijo na izlet v bližini Budimpešte

Do ruševin mističnega gradu Csővár, s katerega se pohodnikom odpira čudovit razgled, vodi posebna pohodniška pot. Razburljiva preteklost grajskih ruševin, ki se nahajajo komaj 20 km od Váca, napolni vrh hriba s skrivnostnostjo.

Zgodovina grajskih ruševin, ki se dvigajo nad vasjo Csővár, je vsaj tako razburljiva in polna preobratov kot zgodovina večine madžarskih zgodovinskih stavb. Njegova gradnja sega v čas po tatarski vpadnici, vendar so čete Mátéja Csáka grad, takrat znan kot »Castrum nostrum Cheewar«, kmalu po njegovi izgradnji uničile. V 15. stoletju je bil obnovljen, da bi služil kot sedež zloglasne družine Csői-Nézsai med vpadi v višavje.

Grad je nato postal last Jánosa Corvina, nezakonskega sina kralja Matije, nato pa last Balázsa Ráskaya, kraljevega blagajnika, ki ga je dal preurediti v stanovanjski grad in palačo okrasil z renesančnim sijajem. Vendar slaven razcvet ni trajal dolgo: grad je padel med turško okupacijo, vojaki so nekaj časa živeli v njegovih zidovih, nato pa so ob odhodu zgoreli.

Grad je verjetno propadel v 18. stoletju, ko je služil kot stanovanjska stavba, kasneje kot gozdarska hiša, kamenje pa so odnašali postopoma. Konservatorska dela med letoma 1954 in 1961 so zagotovila, da preostali zidovi še danes stojijo visoko na vrhu hriba.

Izlet z osvajanjem gradu

Pohodnikom se odpira veličasten razgled z gradu Csővár, ki se nahaja v jugozahodnem delu Cserháta na Vár-hegyju. Z ruševin se odpira pogled na pobočja Cserháta in mirne ulice Csővárja. Do 333 metrov visokega apnenčastega vrha se lahko približate po krajši, a strmejši poti ali po daljši, a manj strmi poti.

Pohodniška pot vodi ob plazovih, jamah in grapah – morda ji prav ta nenavadna divja romantika daje edinstven čar. Do Csővárja se iz Budimpešte splača priti z avtomobilom ali avtobusom, nato pa se iz središča vasi na vrh hriba povzpeti s približno eno uro hoje, pri čemer premagate višinsko razliko 125 metrov. Zaradi nevarnosti zdrsa se splača začeti v suhem vremenu, pri otrocih pa priporočamo dodatno previdnost.