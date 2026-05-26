10 čudovitih znamenitosti in pustolovskih izletniških destinacij v Kőszegu, v draguljnici Alpokalje

V Kőszegu bo vsakdo našel aktivnost, ki mu je ljuba, saj mesto takoj prikliče v spomin mestno središče z edinstveno zgodovinsko dediščino in srednjeveškim vzdušjem ter številne pustolovske izletniške destinacije v okolici.

Znamenitosti, ki jih ne smete zamuditi v Kőszegu

Glavni trg

Eden od draguljev čudovitega mestnega središča Kőszega, ki je bilo leta 1991 razglašeno za nacionalno dediščino, je Glavni trg, čigar zgodovinsko vzdušje dajejo pisane hiše v srednjeveškem slogu in fontane, ki tudi v poletni vročini brizgajo hladno vodo. Na trgu so tudi številne prijetne kavarne in restavracije, na katerih terasah lahko doživite neprimerljiv mir in pristen občutek sladkega življenja, medtem ko opazujete vrvež pešpoti. Ni čudno, da je lokacija ena najpomembnejših točk družabnega življenja mesta.

Župnijska cerkev Presvetega Srca

Dih jemajoči dragulj Glavnega trga je nedavno obnovljena župnijska cerkev Presvetega Srca, ki se s svojimi koničastimi vrhovi dviga nad trgom in mestom. Gradnja rimskokatoliške cerkve se je začela leta 1892, posvetitev pa je bila dve leti pozneje, leta 1894. Značilnost neogotske stavbe je 57-metrski stolp, ob vznožju katerega se nam od višine skoraj vrti. Cerkev ponuja enako lep pogled tudi od znotraj: med sprehodom med izrezljanimi lesenimi oltarji lahko odkrijete relikvije, ki segajo v 15. stoletje.

9730 Kőszeg, Győry János utca 1.

Trg Jurišič

Drugo središče mestnega središča je Trg Jurišič, kjer lahko med hišami srednjeveškega izvora, danes pa zgrajenimi v baročnem slogu, opazite tudi številne znamenitosti. Tukaj lahko med drugim najdete edino stavbo z dvojnimi arkadami v državi, renesančno Sgraffitós-ház, mestno hišo, ki deluje že od 14. stoletja, muzej lekarne Zlati samorog, pa tudi cerkev sv. Jakoba in kasneje dodano cerkev sv. Imreja. Čeprav so Junaška vrata trenutno v prenovi, upamo, da boste kmalu lahko spet občudovali kompleks stavb, ki ga sestavljata stolp in Generalova hiša, v njem pa bo na ogled tudi razstava o zgodovini mesta.

Poštni muzej

Na pol poti med gradom Jurisics in trgom, na vijugasti ulici Rajnis, se nahaja čudovita stavba Poštnega muzeja, ki je stara več sto let in je pod spomeniškim varstvom. Po nakupu vstopnice za minimalno plačilo se lahko podrobno seznanite s poštno zgodovino Kőszega. Muzej odpira svoja vrata za obiskovalce od srede do nedelje, vendar se njegov odpiralni čas spreminja skoraj vsak dan, zato pred obiskom preverite spletno stran, da si te znamenitosti ne boste mogli ogledati!

9730 Kőszeg, Rajnis utca 3.

Grad Jurisics

Ena najbolj znanih znamenitosti v mestu je grad Jurisics, katerega najstarejši deli so bili zgrajeni v 13. stoletju, a je svoje sedanje ime dobil po slavnem branilcu gradu, Miklósu Jurisicsu, ki se je uprl turškemu napadu. Stavba privablja številne turiste v območje in to ni naključje, saj je spomeniški kompleks, zgrajen v poznogotskem, zgodnjerenesančnem slogu, eden najizjemnejših kosov madžarske grajske arhitekture. Znotraj obzidja trdnjave, v Grajskem muzeju, je tudi zanimiva stalna razstava, ki oživlja vsakdanje življenje gradu Kőszeg, kjer se lahko celo naučite zanimivosti o zgodovini mesta.

9730 Kőszeg, Rajnis utca 9.

Čudovite, pustolovske pohodniške točke v okolici Kőszega

Írott-kő

Seveda našega seznama pohodniških točk ne moremo začeti z ničemer drugim kot z izbiro številka ena pohodnikov, Írott-kő. Ta del Nacionalne modre poti je mogoče prehoditi po dobro označeni, le 2,5 kilometra dolgi učni poti, do katere se lahko pride z madžarske strani, začenši s parkirišča pri izviru Hörmann, po modri markaciji. Najvišjo točko gorovja Kőszeg in tudi Transdanubije, z 882 metri, krona lep, trinadstropni razgledni stolp, ki si ga delita Madžarska in Avstrija, z vrha pa se vidi daleč, od vrhov Alp do jezera Fertő in strmih pobočij Blatnega jezera.

Razgledna točka Stara hiša

Iz središča mesta Kőszeg se lahko po 4-kilometrski pohodniški poti povzpnete na 609 metrov visoko streho Stare hiše. Čeprav se dolžina pohoda sprva morda ne zdi težka, se boste med pohodom morali prebiti skozi nekaj zelo strmih delov, zato se boste dobro razgibali. Na vrhu si lahko opomorete od preostalih moči in se povzpnete na 15 metrov visok razgledni stolp. Verjemite mi, splača se: s stolpa se vam odpre osupljivo lepa panorama, od koder lahko v jasnem dnevu na obzorju vidite celo vrhove Alp.

Sedem izvirov

Odkrivanje Sedmih izvirov, ki spominjajo na sedem voditeljev, je lahko odličen program, če iščete lažji sprehod v naravi, saj boste do izvira prispeli po 2–3 kilometrih od parkirišča. Do cilja vas bosta pripeljali dve gozdni poti: ena je v celoti asfaltirana, druga pa po makadamski cesti. Zagotovo vam na obeh terenih ni treba pričakovati posebne višine, zato je to lahko odlična pohodniška točka tudi z majhnimi otroki, ki jih bo zagotovo očarala zgodovina Álmosa, Előda, Onda, Konda, Tasa, Hube in Töhötöma. Iz izvira lahko pijete tudi kristalno čisto vodo, zato se splača napolniti plastenke!

Hudičev jarek

Čaroben izlet ponuja tudi zlovešči Hudičev jarek, na vrhu katerega lahko z razglednega stolpa Szulejmán, ki spominja na turške čase, občudujete Kőszeg in okoliške gore. V več metrov globoki, divje romantični soteski se prostor za gibanje včasih zoži na nekaj metrov, kar izžareva posebno vzdušje. Med potjo lahko s pomočjo informativnih tabel, postavljenih na učni poti, izveste veliko zanimivih informacij o geoloških značilnostih območja, zaradi česar je raziskovanje jarka še boljše doživetje.

Cerkev in hrib Kalvarija

Pot lahko nadaljujete od razgledne točke Szuleiman do hriba Kalvarija, za bolj umirjen izlet pa je lahko odlična izbira samostojno raziskovanje hriba nedaleč od Kőszega, kjer vas na vrhu pozdravlja osupljiva cerkev. Zgodovino cerkve lahko zasledimo v prvi polovici 18. stoletja, ko so bili na pobudo jezuitov položeni temelji stavbe. Žal lahko stavbo občudujete le od zunaj, a panorama, ki se odpre pred vami, in čudovita gozdna cesta, ki vodi tja, vam bosta to pomanjkljivost nadomestili.